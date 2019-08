Bethania de la Cruz: “he sentido el deseo de dejar el vóleibol en varias ocasiones”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. La jugadora de vóleibol más valiosa en los juegos Panamericanos de Lima 2019, Bethania de la Cruz, dijo que ha considerado alejarse de las canchas y la selección nacional femenina en varias ocasiones.

“Ya me ha pasado, más de una vez cuando estoy fuera, lejos de casa reforzando, frustrada, a uno le pasan muchas cosas por la mente, a mi esposo le he dicho cuando llegue voy a dejar esto, tendremos otro hijo y él me responde cállate muchacha”, expresó la miembro del equipo campeón del Norceca 2010, en Deportes en línea que se trasmite de lunes a viernes por El Nuevo Diario TV.

De la Cruz indicó que su esposo siempre le ha apoyado y ayudado en la permanencia en el juego, al tiempo de precisar que su pareja siempre ha estado a su lado como consejero y se ha convertido en un soporte importante de su carrera.

La voleibolista manifestó que la medalla de oro obtenida en los recién pasados juegos panamericanos de Lima tiene una connotación súper especial porque ella y sus compañeras venían de participar en varios torneos, junto al dolor que le ocasionó perder el clasificatorio olímpico.

La rematadora sostuvo que “tuvimos una gran oportunidad, veníamos de varios torneos cansadas y perder el clasificatorio olímpico también, dolió bastante en ese momento, pero dije lo voy a dejar aquí porque ya tenemos otro torneo y una gran oportunidad de llevar esa medalla de oro”.

De la Cruz señaló que a pesar de muchas adversidades lograron traer la medalla de oro, al tiempo de especificar que tiene un valor indescriptible debido a que ella no participó en los panamericanos del 2003 porque pertenecía al equipo juvenil y no conformó parte del grupo que ganó oro en esos juegos.

