“Bestia” triunfa como Mejor Cortometraje en los premios Annie a pocas semanas de los Óscar

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – Durante la noche del sábado, la International Animated Film Association (Asociación Internacional de Películas Animadas en español) realizó la ceremonia de los premios Annie, donde mostraron al cortometraje Bestia como uno de los triunfadores de la velada.

Los premios, que buscan reconocer lo mejor de la animación, incluyendo series, películas, cortometrajes, comerciales televisivos, videojuegos y más, reconocieron la obra dirigida por Hugo Covarrubias en la categoría de Mejor Cortometraje.

“No podemos creer que ganamos. Estamos muy felices, este es un reconocimiento tremendo y es muy importante para nosotros como equipo”, comentó Hugo Covarrubias de forma telemática en los premios.

Bestia está inspirado en Íngrid Olderöck, una agente que trabajó en la Dirección Nacional de Inteligencia de Chile (DINA) en 1975, en plena dictadura militar. La mujer acabó siendo uno de los nombres más temidos de la época debido a que utilizaba perros para realizar diferentes tipos de tortura a los detenidos.

El cortometraje busca retratar la relación de Ingrid con su perro, su cuerpo, sus miedos y frustraciones, que revelan una espantosa fractura en su mente y, además, una la herida que sufre todo un país.

Este galardón llegó durante la previa de los premios Óscar de la Academia, que esperan realizarse el 27 de marzo. Ahí, la producción competirá con Affairs of The Art, Boxballet, Robin Robin y The Windshield Wiper.

De todas formas, la categoría a Mejor Cortometraje Animado es parte de los 8 premios que serán entregados antes de la trasmisión en vivo de este año, por lo que no podrá apreciarse el triunfo en directo, sino que “se transmitirán más tarde en la transmisión, aunque no está claro en qué medida”.

