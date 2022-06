Berrettini se retira de Wimbledon por COVID-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El italiano Matteo Berrettini (11) se retiró este martes del torneo Wimbledon por haber dado positivo al COVID-19, previo a su participación en primera ronda.

A pesar de que fue finalista el otro año, sus puntos del ranking no se encuentran asegurados, por la decisión de la ATP de vetar los puntos. Este sigue a Marin Cilic en jugadores del Top-20 fuera por coronavirus.

“Con el corazón roto, anuncio mi retiro de Wimbledon después de haber dado positivo en una prueba de Covid-19. Había tenido síntomas de gripe y me mantuve aislado estos últimos días. A pesar de que los síntomas no son severos, decidí que era importante hacerme otro test esta mañana para proteger la salud y seguridad de los competidores y cualquier otra persona presente en el torneo. No tengo palabras para describir mi decepción. El sueño está acabado en este año, pero volveré más fuerte. Gracias por tu apoyo”, publicó en sus redes sociales.

Berrettini había estado invicto en hierba esta temporada, 9-0 en torneos, ganando Stuttgart y Queen’s.

Cilic y el italiano se encontraban incluidos en el cuadro de Nadal, lo cual facilita el acceso del español a su tercer trofeo de Wimbledon, que lleva 12 años sin conseguir y a su tercer Grand Slam de la temporada. Sin embargo, cabe destacar que en el entrenamiento a inicios del torneo, Nadal y Berrettini estuvieron entrenando juntos.

Cilic, también retirado por COVID-19, entrenó con el número 3 de la ATP y primero del torneo, Novak Djokovic.

El propio entrenador de Nadal, Francisco Roig, había incluido al italiano entre sus favoritos a ganar el título, pero que si su pupilo conseguía superar la primera semana, podría contra el actual retirado.

Elias Ymer suplirá la baja de Berrettini para enfrentarse al chileno Christian Garín en la primera ronda.

Berrettini se une a Medvedev (prohibido su asistencia), Cilic (Covid-19), Zverev (lesión) y Rublev (prohibido), entre los claros favoritos y primeros del ranking que no estarán presentes en el Grand Slam.

Relacionado