Berlinesa Franco rechaza acusaciones ante Pepca; dice procesos son de gestión anterior

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La exdirectora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Berlinesa Franco, rechazó este viernes las acusaciones que hace la Dirección de Compras y Contrataciones en su contra, y aclaró que los presuntos actos de irregularidades no fueron cometidos en su gestión.

Mediante un comunicado de prensa, Franco recordó que fue nombrada en el Inaipi con el decreto 367-16 emitido el 2 de diciembre de 2016, pero no asumió formalmente por la transición sino hasta enero de 2017 y, por tanto, nada tiene que ver con los expedientes con casos de esa fecha llevados esta semana por Compras y Contrataciones a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

La nota agrega qie Emery Rodríguez, abogada defensora de la exfuncionaria, al responder al director Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, quien depositó referidos expedientes ante el Pepca, uno de los cuales establece una alegada violación de los procesos de compras por un valor de RD$208.05 millones, explicó que esta es la misma cantidad pagada en obras de infraestructura realizadas en 2016 a través de procedimientos de urgencia, cuando Franco aún no había sido designada en la institución.

Resalta que los datos están plasmados en el informe de la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016, y sobre ese caso Franco hizo saber su posición al presidente del organismo regulador, Hugo Álvarez, el 6 de marzo de 2019.

La jurista afirma que la documentación depositada por Pimentel sobre procesos de licitación de equipos tecnológicos, no debe ser evidencia de irregularidad, “porque ella no era directora de Inaipi en esa fecha, y no corresponden a su gestión esas insinuaciones”.

Sobre el otro expediente del 2018, de alegadas irregularidades al adjudicar contratos a compañías relacionadas entre sí por montos superiores a los 60 millones de pesos, que constan en el proceso INAIPI-CCC-LPN-2018-01 para el suministro y distribución de leche a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y Centros de Atención a la Familia y a la Infancia (CAFI) a nivel nacional, la abogada Rodríguez aclaró que la institución no trabajaba con ese alimento para desayuno escolar, porque labora con niños de 45 días a 5 años de edad.

“Son estancias infantiles, por lo que Inaipi no está vinculado a ningún proceso de leche para desayuno escolar”, manifestó.

La abogada de Berlinesa Franco explicó además que ese expediente no tiene ningún vínculo con la investigación de la Fiscalía del Distrito Nacional sobre alegadas irregularidades en la licitación para la compra de 40 mil kits de alimentos ante la pandemia del COVID-19.

Emely Rodríguez resaltó que esos kits que “nunca llegaron a ser adjudicados ni pagados”, y aclaró que estos no estaban sobrevaluados porque los 2,500 pesos por cada uno tenían un análisis de costo previo que incluía la distribución y empaque a nivel nacional. Además, se realizó un estudio económico que hace la propia institución de lo que iba a contener cada equipo que llegaría al hogar del niño.

En tanto, enfatizó sobre el monto de los 100 millones de pesos que costarían nunca se manejó durante la gestión de Franco, pues este llegó el 9 de abril después de que ella ya no estaba en ese proceso, y no esa cantidad, sino RD$150 millones.

Comunicación de Berlinesa Franco a la Cámara de Cuentas el 6 de marzo de 2019, en la que aclaraba que el proceso del 2016 no correspondía a su gestión.

