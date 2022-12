Berklee College of Music anuncia 160 estudiantes dominicanos calificaron para recibir clases

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ La mundialmente afamada escuela de música Berklee College of Music con sede en el 160 de la avenida Massachusetts en Boston, anunció que 160 estudiantes dominicanos calificaron para recibir clases de profesoras de esa entidad en el Conservatorio Nacional de Música que se impartirán del 9 al 14 2023 como parte del programa “Berklee on the Road”.

Las clases serán impartidas por parte de los más reconocidos maestros de la música que pertenecen al cuerpo docente de Berklee y que fueron instructores de varias celebridades dominicanas, entre estas, el pianista Michel Camilo y el polifacético Juan Luis Guerra.

El anuncio lo hicieron ayer la ministra de cultura dominicana, Milagros Germán y el director académico del programa Fernando Huergo, que dirige “Berklee on the Road”.

Ambos funcionarios resaltaron la gran importancia de las oportunidades que tendrán los estudiantes dominicanas de recibir las clases presenciales y diplomarse en su país natal, República Dominicana.

Dijeron en entrevistas con el canal Telemundo Nueva Inglaterra que la alianza entre el Ministerio de Cultura y Berklee abre las puertas para que las notas musicales suenen ahora desde la República Dominicana.

Berklee ha puesto su mirada sobre los estudiantes dominicanos y básicamente se debe al gran talento que ellos han descubierto y que seguirán buscando, el programa en Santo Domingo.

“Es un proyecto muy interesante, muy ambicioso es uno de los mejores programas que ofrece Berklee en el mundo” dijo Huergo.

Berklee en Santo Domingo está abierto para residentes de República Dominicana que tengan 15 años de edad al comienzo del programa y que hayan estado tocando un instrumento o cantando durante seis meses.

Los interesados en asistir al programa tienen hasta este 9 de diciembre 2022 para enviar sus solicitudes y los músicos aceptados se anunciarán oficialmente el 14 de este diciembre pudiendo participar sin ningún costo.

Las solicitudes en Santo Domingo comenzaron a recibirse hasta el 30 de noviembre de este año. Las clases se impartirán de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Los estudiantes participantes recibirán seis días de estudio intensivo, con conferencias y clases que abarcan teoría, entrenamiento auditivo, improvisación, interpretación en conjunto e instrucción instrumental.

En 2023 a través de la Fundación Michel Camilo se otorgarán cinco becas completas del programa de verano “Summer Program” y Berklee destinará casi 1 millón de dólares para beneficiar a los becarios.

