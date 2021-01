Nació el 22 de agosto de 1960 en La Vega, pero lleva muchos años residiendo en Estados Unidos de América

Poeta, cuentista y gestora cultural. Completó una licenciatura en educación, mención Lengua Española, por la Caldwell University, en New Jersey, Estados Unidos de América y en ese mismo alto centro de estudios concluyó una maestría sobre Instruction & Curriculum (Educación) y posteriormente asociada en la enseñanza temprana para la niñez por el Hudson Community College.

Berkis Contreras ha desarrollado una actividad laboral, tanto en Estados Unidos de América como en República Dominicana. Ha ocupado posiciones ejecutivas en agencias dominicanas de publicidad, tales como Publicitaria P. J. Chez & Asociados, donde se desempeñaba como Encargada de Tráfico y en Publimagen, ocupando la posición de Encargada de Producción. Actualmente trabaja en el sistema educativo de Union City, New Jersey (EUA), desde hace más de dos décadas, ejerciendo la docencia.

Berkis Contreras ha publicados dos obras literarias: El poemario Cuando la tormenta amaine y la antología Poemas en la montaña, los cuales han recibido muy buena crítica de parte de los entendidos en esa materia. Ha participado en varios eventos culturales y literarios, tales como la Feria Internacional del Libro Dominicano en New York; Feria Internacional del Libro de Mujeres Escritoras Dominicanas, Feria Internacional del Libro en Puerto Rico, Festival Internacional de Poesía “Grito de Mujer” en México, España y Estados Unidos de América; además del Festival Internacional de Poesía de Turrialba en Costa Rica. Su particular interés de elevar su voz en contra de la violencia femenina la llevo a formar parte del movimiento Mujeres Poetas Internacional (MPI), creador del Festival Internacional de Poesía y Arte “Grito de Mujer”, que lidera la escritora dominicana Jael Uribe.

Su identidad con el movimiento Mujeres Poetas Internacional, la llevo a fundar y presidir la Feria Internacional del Libro de New Jersey (USA); además de ser cofundadora y miembro activo de la Feria Internacional del Libro Dominicano en el Extranjero (FILDOM). Fue también creadora y productora del recital Sinfonía del poema, del espacio poético “My weekend coffee” (Cafecito del fin de semana) y coordinadora del Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer New York y New Jersey, por más de 10 años.

Entre los múltiples reconocimientos y premios recibidos por Berkis Contreras, podemos resaltar el homenaje que le realizara el Patronato de la Orquesta Sinfónica Juvenil de su ciudad natal La Vega, en el 2015, por su aporte al arte y la cultura de esa comunidad. En el 2016 recibe el trofeo “Mujer Alada” que otorga el movimiento Mujeres Poetas Internacional en Madrid, España. En el 2017 es nonbrada “Hija meritoria” de la provincia La Vega, por una resolución del cabildo municipal firmada por su alcalde Kelvin Cruz. En ese mismo año es declarada “Mujer Dominico-Americana del Año” por el senador y alcalde de New Jersey. Brian P. Stack. También, en el 2018, el Ministerio de Cultura de la Republica Dominicana le dedica un mural durante La Feria Internacional del Libro Dominicano en New York, recomendación del Comisionado Dominicano de Cultura.

La escritora y presidente del movimiento Mujeres Poetas Internacional, Jael Uribe, considera que Berkis Contreras es una persona solidaria; trabajadora de la cultura incansable, siempre determinada a lograr sus objetivos con fe y la fuerza inquebrantable de toda mujer que se redefine de sus cenizas para convertirse en fuego; una mujer sin temor a nada que, ha construido su castillo en base a todas las piedras arrojadas y ha hecho de los obstáculos su muralla. El mundo necesita más mujeres como ella, sin dramas, leal y amante de las buenas artes. Sabe que seguiremos escuchando grandes cosas de ella, en adelante.

El escritor Benjamín Garcia afirma que Berkis Contreras es una educadora con formación académica, pero que su vocación auténtica es el trabajo cultural, actividad a la que dedica gran parte de su tiempo como Gestora Cultural y poeta. Desde su trinchera en Union City, también desarrolla otros trabajos de difusión del arte y la cultura latinoamericana en Estados Unidos, a través de eventos que crea y promueve en distintos lugares del país. Ella es inquieta, apasionada con la actividad cultural y con el arte, también se traslada varias veces al año a su país de origen la República Dominicana, a promover actividades que tienen que ver con estas ramas de las humanidades. Berkis Contreras es una verdadera una auténtica gestora cultural.

Finalmente, el poeta Jimmy Valdez expresa que “Imagine usted que al llegar a casa (la suya, la mía, la del rey o de cualquier súbdito u alfarero) es recibido con las atenciones más cálidas, amables, sinceras, empáticas, a mesa llena, iluminada, con todo lo apetecible de la vida, con todo lo inenarrable del cariño humano. Digamos que usted pone nombre, rostro, placer y significado a quien nos acoge, nos sirve, nos ofrece el banquete, la constancia inmarcesible de lo grato, esa solidaridad a toda prueba del amigo, del hermano, la madre, la hermana, lo eterno… Asuma usted o no las variantes de la idea, el contraste de los caminos trazados, la aventura del ser o no ser que es el día a día como ejercicio, como norma, cual conejo sacado de una chistera ante los ojos sorprendidos de una cría en su inocencia. Imagíneme poniendo asunto a cada eslabón que es la palabra en todo lo dicho hasta ahora; cierre usted los ojos, sienta usted semejante gozo. Sonría como ahora lo hago y entonces agradezca usted como yo el tener entre sus amistades, familia, riquezas, a una persona como Berkis Contreras: Poeta, gestora cultural, maestra, mujer, hermana y madre a corazón abierto.”

Concluyo esta entrega de TRAYECTORIAS LITERARIAS DOMINICANAS con un poema de Berkis Contreras:

Veintinueve inviernos

Giran hojas otoñales

sobre las escarpadas costas del norte.

Proscrita me resisto

contra el enervado otoño

apañando mi piel

ausente en el tiempo.

Veintinueve inviernos me hastían.

Retozo en los vergeles de una patria

ajena, allende a la mía.

Enmarco la vida en un sueño.

El hostil invierno regresa

impertérrito, me ahoga, me ancla

a fuerza me retiene en los vergeles

bajo la perpetuidad sublime de otra patria.

Por Ramón Saba