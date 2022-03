Trayectorias Literarias Dominicanas

Nació el 10 de mayo de 1959 en Las Matas de Santa Cruz, Montecristi.

Poeta, narrador, ensayista, editor, crítico y cultor de la literatura infantil. Se graduó de licenciado en Educación, mención Filosofía y Letras y además de licenciado en Comunicación Social, mención Periodismo, ambas carreras por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); completo post grado en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), maestría en Literatura por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y actualmente doctorando en el Doctorado de Humanidades Estudio Sociales y Culturales del Caribe, Segunda Cohorte, por la misma universidad. Ha sido maestro de Básica y de Secundaria en el Ministerio de educación (MINERD) Técnico Docente Nacional en la Dirección General de Formación, Capacitación, Perfeccionamiento del Magisterio Nacional, Dirección General de Currículo, Departamento de Radio y Televisión Educativa, Dirección General de Pruebas Nacionales, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM); profesor Adjunto en las cátedras de Letras Básicas, Lingüística e Historia de la Literatura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), coordinador y Docente en el Cuarto Nivel (Maestrías) en el Departamento de Post Grado de la Escuela de Letras y encargado del Departamento de Organización y Desarrollo en ese mismo alto centro de estudios en Mao y docente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, recinto Santo Tomás de Aquino (PUCMM-Santo Domingo) y en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU).

En el haber bibliográfico de Bergson Rosario encontramos una gran variedad de títulos (incluyendo géneros) como mostramos a continuación: Soliloquios (Poesía), Cascada de sueños (Poesía), El Postumismo (Ensayo), Lúdica de la Piel (Poesía), Al difunto nadie lo quiso (Cuento), El Vedrinismo (Ensayo), En la Encrucijada del tiempo (Cuento), Agonía negra (Poesía), Suspiro de la Piel (Poesía), En la Virginidad de la Historia (Poesía), Sosegados Alaridos en el Silencio (Poesía), La Poesía según Salomón (Ensayo), La Comunicación (Manual), Ortografía Comentada de la Lenguas Española, un Recurso para la Redacción, Tomos I y II (Manual), Reminiscencia de la Piel (Poesía), Lengua Española 1 (Texto educativo), Lengua Española 2 (Texto educativo), Lengua Española 3 (Texto educativo), Libro del Maestro de Lengua Española 1 (Texto educativo), Libro del Maestro de Lengua Española 2 (Texto educativo) y Libro del Maestro de Lengua Española 3 (Texto educativo).

Bergson Rosario ha sido un dilecto conferencista en múltiples oportunidades, entre las que podemos mencionar (entre muchas) “La intertextualidad en la literatura infantil como estrategia para el desarrollo de la creatividad escritural en el niño”, “Visión panorámica de la literatura en Santiago Rodríguez”, “Localismo y universalidad en la poética de Manuel Rueda”, “La presencia del niño en la narrativa de Juan Bosch”, “Aportes del Postumismo a la poesía dominicana”, “La Lengua Española como eje integrador”, “La Soledad y el Vacío en la Joven Poesía Dominicana”; también importantes conversatorios, charlas y presencia en paneles tales como “Vida y obra de Pedro Henríquez Ureña”, “Conversatorio acerca Importancia de la Lectura” y “Conversatorio acerca de la poesía Negroide”, en diferentes localidades y espacios culturales de nuestro país.

Ha sido destinatario de grandes reconocimientos y premios, entre los que mencionamos el de Profesor del Año 2015 de la Escuela de Letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); Placa de Reconocimiento por el Centro de Mao de la misma universidad; Persona distinguida del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) en Licey al Medio, Santiago; Hijo meritorio de Las Matas de Santa Cruz mediante resolución de la Alcaldía de ese municipio de la provincia Montecristi, incluyendo la designación de la biblioteca pública con su nombre. Su bibliografía pasiva es bastante amplia, apareciendo en significativas obras como la Bibliografía León David, El Vedrinismo de Manuel Mora Serrano y Cien poetas les cantan a Juan Bosch de William Mejía, por sólo mencionar algunas.

Bergson Rosario forma parte de los grupos literarios denominados “Círculo Literario Yarey”, “Círculo Literario Andrés Avelino”, “Ateneo Insular”, “Grupo de Escritores al Viento” y miembro fundador del “Taller Literario El Aleph”.

La ensayista y narradora Ibeth Guzmán considera que Bergson Rosario va dejando la posible historia lírica que se aborda en un libro, ese aliento, esa sensación de nostalgia veleidosa que no tiene tiempo ni espacio, pero que es capaz de traducirse en una verdad común entre el personaje, si es que existe y no es el mismo poeta camuflado, y la infancia, presente y futuro del sujeto receptor. Un elemento para resaltar en Bergson Rosario es la presencia-ausencia del sujeto en la historia.

Danny Rodríguez Núñez asegura que, Interno en un mundo convulso, Bergson Rosario en su diario vivir acalla el resonar de las máquinas y el hombre no es más que caricatura de un universo en movimiento. Forzosamente se confiesa en el presente con un futuro promisorio atravesado por miradas soberbias, de alma pura y extasiada en un letargo que desvive su yo interno.

Concluyo esta entrega de TRAYECTORIAS LITERARIAS DOMINICANAS con un fragmento de un poema de Bergson Rosario:

Juego III

La muerte,

estímulo secreto de mi vida,

deambula conmigo desde

la oscura oleada placentaria.

La muerte

duerme en mi penumbra,

me canta el susurro

de las estrellas,

nos vamos de compra

a los lupanares y a las iglesias,

me toma de la mano

para vadear las cunetas

de las impresionantes urbes,

me defiende de la niebla,

de los mares,

y va conmigo

porque yo soy ella

y ella me posee.

Por Ramón Saba

