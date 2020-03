Benny Metz critica a Tommy Galán por realizar “propaganda política” en medio de declaración de emergencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El candidato a Senador por la Provincia de San Cristóbal, Benny Metz, criticó este viernes que el actual senador Tommy Galán estuviera haciendo propaganda política en medio de la situación que vive el país con el coronavirus

“Lamento mucho que alguien que se supone debe velar de nuestra gente, aproveche esta crisis para su beneficio particular, poniendo en riesgo no solo a su equipo, se aumenta la posibilidad de propagación del Coronavirus, y lo peor es que no solo lo hizo él, sino también que otros políticos lo están haciendo ahora mismo”, agregó.

Metz declaró que ante esa situación las aspiraciones políticas deben pasar a un segundo plano, y que el esfuerzo de todos debe concentrarse en asegurar la salud de las familias de San Cristóbal y todo el país.

Asimismo, puso a disposición de las autoridades su oficina de campaña, la cual puede servir como despacho, centro de atención primaria o como centro de acopio.

“La oficina ubicada en la calle Padre Ayala esquina Jacinto Peynado, está a la disposición de todos los sancristobalenses”, señaló.

Declaró que ahora es momento de hacerse a un lado y dejar que los profesionales de la salud y de seguridad, a quienes calificó como héroes, hagan su trabajo.

El aspirante a senador dijo también que como otro pequeño aporte: “he puesto a circular un mensaje de orientación por toda la provincia de San Cristóbal, propagando las medidas recomendadas por la OMS y Salud Pública ante el COVID-19, pero no con una promoción mía, sino como un mensaje para informar a la población.”

Aseguró que ambas decisiones se han tomado siguiendo los protocolos que aseguren la salud de su equipo de trabajo.

