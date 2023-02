Benito Corporán anuncia su proyecto político a regidor por el PRD en Higüey

EL NUEVO DIARIO, HIGÜEY.-El empresario higüeyano Benito Corporán, anunció sus aspiraciones a un escaño en el Concejo de Regidores de Salvaleón de Higüey, por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), respaldado por el presidente de esa facción, Miguel Vargas Maldonado.

Corporán fue juramentado por Vargas Maldonado el pasado 2 de febrero en compañía del candidato a la Alcaldía de Higüey, Amel Richardson y como nuevo integrante del PRD, también participó Joel David Pion; en un encuentro donde el empresario y político dominicano, manifestó un rotundo apoyo a las aspiraciones políticas de estos jóvenes higüeyanos.

Sobre su propuesta política, el destacado modisto expresó que “Buscaría cambiar la forma en que las actuales autoridades manejan el presupuesto municipal. Que no se maneje desde las cuentas de banco y placeres personales. Unirme al buen desempeño de la macroeconomía y al crecimiento sostenible en aras de la estabilidad de una ciudad en vías de desarrollo”.

Agregó que enfocará su plan estratégico político en la proyección internacional de su provincia La Altagracia.

Su motivación a dar este paso se lo atribuye al comportamiento que desde hace cuatro años vislumbró en Amel Richardson. Su forma de presentar diferentes propuestas de corte social y económico enfocadas hacia un futuro donde la juventud promueva valores con arraigo de familia y compromiso de trabajo comunitario integral.

“Es cuando recientemente, me escribe para comentarme que le gustaría que le acompañara a sostener un encuentro con el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, del cual entendí que podría ser muy fructífero por mi pasión a los retos, de ahí sale mi aspiración a la candidatura por la regiduría”, explicó de cómo se dio la coyuntura con el alto dirigente perredeísta.

De por qué aspirar a la posición de regidor admitió que “Desde la regiduría podemos ser un referente para aquellos que no tienen el acceso o la cercanía con el ayuntamiento, ni tampoco de hacer políticas públicas.

Además, proponer soluciones a los problemas sociales y a las necesidades propias del municipio. Desde mi puesto como regidor podré supervisar y legislar para que las obras públicas se realicen con buena calidad de construcción y así se cumpla la ley.

Aseguró que mediante la política se pueden generar cambios que afecten de manera positiva en la sociedad en sentido general, “nuestro escenario político desde hace décadas gira en el mismo círculo. Los munícipes desde sus sectores siguen pidiendo que se les escuche. Al parecer solo se les presta atención cada cuatro años”.

Recomendó a los políticos que han agotado una amplia trayectoria o de larga data, que “sepan reconocer cuando deben retirarse y darle paso a la nueva generación que viene con nuevas ideas y propuestas frescas y realizables, las cuales servirán para fortalecer a la sociedad desde la democracia. Una sociedad más demandante, sobre todo; más actualizada”.

El empresario y filántropo

Corporán es reconocido en su natal Higüey como un joven emprendedor en la industria del diseño y la alta costura, un modisto de talla internacional que ha promovido el turismo y la cultura esteña mediante sus colecciones y afanes empresariales.

De sus 20 años profesionalmente en la moda, por años ha sido padrino de estudiantes, instituciones y grupos de voluntariados que ayudan y protegen a la niñez y adolescencia higüeyana. Sus bases de políticas sociales en apoyo a la formación escolar aportando útiles escolares, uniformes, calzados y otras acciones propias de la Responsabilidad Social Empresarial.

“Tengo muchos años dedicado a la labor social voluntaria. Me preocupa la niñez y los jóvenes. Por medio de la moda, he podido capacitar sobre etiqueta y protocolo, desfile de modas y asesoría de imagen. Colaboré como padrino en los inicios de higüeyanos que hoy se han desarrollado en el arte, el teatro y el modelaje.

Nunca he cerrado las puertas a mis hermanos higüeyanos. Desde comunicadores, periodistas, empresarios, religiosos y políticos me han abordado para asesorarlos y además, colaborarles”, detalló.

Aclaró que Benito Corporán es una marca consagrada que no se detiene en renovarse y ofrecer oportunidad y actualización a la sociedad higüeyana, “mi norte nunca ha sido el dinero. Jamás le he dicho no a nadie. Los modelos emergentes de nuestro municipio lo pueden confirmar. Sin interés alguno, siempre he estado disponible y comprometido con nuestra juventud y emprendedor municipio”.

