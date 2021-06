Beni Rubido inicia ciclo con visorías de jugadoras

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cuerpo técnico de la Sedofútbol Absoluta Femenina que conduce el español Beni Rubido comenzó a trabajar inmediatamente luego de ser presentado de manera oficial por la Federación Dominicana de Fútbol, desde el pasado fin de semana y lo hizo realizando visorías durante el sábado 26 y domingo 27 de junio tanto en la zona Sur como en la Norte del país.

La actividad inició con doble sesión el sábado -mañana y tarde- en el Centro de Alto Rendimiento de la Fedofútbol ubicado en San Cristóbal y culminó el domingo en el Estadio Cibao FC de Santiago en jornada matutina.

“Estas visorías han sido muy productivas, con muy buenas sensaciones porque hay materia prima en el país, chicas que han mostrado tolerancia al trabajo. El primer día las dividimos en dos turnos, el primero con jugadoras que yo tenía acceso a los videos (de ellas) antes de venir y el segundo de jugadoras que no conocíamos. En el Cibao hicimos algo

parecido, pero todo a la misma hora y yo me centré en el grupo del que no teníamos material audiovisual para conocerlas mejor”, explicó Beni Rubido.

En total se presentaron más de 60 jugadoras a los dos días de trabajo con el cuerpo técnico de la Sedofútbol Absoluta que sirvieron para generar ese primer acercamiento de la gestión de Rubido con el universo de futbolistas que hacen vida deportiva en el país y al tiempo conocer dónde se debe hacer énfasis para mejorar.

Relacionado