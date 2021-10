Ben Simmons y su agente planean una vuelta temporal a Filadelfia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Según reportan Shams Charania para The Athletic y Adrian Wojnarowski para ESPN, los Sixers están en conversaciones con Rich Paul para reenfocar la salida de Ben Simmons. El agente y director general de Klutch Sports habría discutido con su cliente una presunta vuelta a Philadelphia, la cual la franquicia vería con buenos ojos. Hace ya más de un mes que Simmons se declaró en rebeldía negándose a acudir al training camp, promesa que ha cumplido a pesar de costarle un buen monto de su salario. Charania apunta a que esto se haría con el único objetivo de mantener a Simmons en el mercado, mientras que Wojnarowski únicamente subraya que su posible vuelta está en proceso de discusión.

Ninguno de ellos termina de aclarar si la voluntad del jugador es sumarse a la disciplina del equipo o seguir al margen de ella. Cualquier solución resulta extraña en una relación rota a todos ojos. Aun así, en caso de que el retorno acabase sucediendo, surgen varias alternativas. La primera y poco probable es que Simmons entre en la dinámica del equipo como si nada hubiera pasado con el fin de revalorizarse de cara a una inminente salida. La segunda sería apartarle de la competición en un movimiento similar al que los Rockets llevaron a cabo con John Wall o los Thunder con Al Horford. Por último, la mudanza de Simmons podría deberse a un tema meramente logístico que le ayudaría a evaluar sus opciones junto a la gerencia.

En todo caso, la reapertura de conversaciones podrían significar un atisbo de luz al final del túnel. Los últimos rumores dejan entrever que la devaluación de Simmons se recrudece día a día. Ayer mismamente, se filtraba que el jugador no veía inconveniente en jugar en Sacramento Kings, equipo que ha dejado claro que Fox y Haliburton, para desgracia de Daryl Morey, no están en venta. El presidente de operaciones de los Sixers está en su derecho de ser ambicioso y no malvender a un valioso efectivo, pero quizás sea su única opción a estas alturas. Paradójicamente, todo apunta a que la vuelta de Simmons a Philadelphia supone alejarle definitivamente de los Sixers.

