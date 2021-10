Ben Simmons tampoco jugará contra los Nets

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El tira y afloja interno protagonizado por Ben Simmons y los Philadephia 76ers ha vivido un nuevo episodio. A pesar de haber recibido el visto bueno por parte del personal médico del equipo, el jugador no disputará el partido de este viernes contra Brooklyn Nets.

Según ha informado el periodista de The Athletic Shams Charania, Simmons no está en contra de jugar nuevamente para Philly mientras se gestiona su traspaso pero ha trasladado a la franquicia que «no está preparando mentalmente para hacerlo» todavía. Así, no se espera que el tres veces All-Star juegue durante «una cantidad de tiempo indeterminada.»

Este martes, el jugador fue sancionado con un partido por un incidente disciplinario ocurrido en el entrenamiento grupal celebrado dicho día. Además, los 76ers lo multaron con 1,4 millones de dólares por los cuatro partidos que se perdió durante la pretemporada, así como entrenamientos y actividades de equipo.

Simmons, quien ha presionado a la franquicia en los últimos meses para ser traspasado, puso punto y final a su resistencia inicial hace diez días, momento en el que se reanudó a la disciplina del equipo. Sin embargo, no ha participado física ni mentalmente en ninguno de los entrenamientos programados por los 76ers hasta hoy.

El propio Charania indicó que la franquicia no espera recibir una oferta que les satisfaga en los próximo días, por lo que su deseo es que Simmons forme parte de las actividades del equipo y participe en los entrenamientos y los partidos. Pero, una vez más, se han encontrado con la negativa del jugador.

Desconocemos cómo evolucionará la situación en los próximos días pero, de momento, todo parece indicar que Ben Simmons tampoco estará disponible para el encuentro de este viernes ante los Nets.

