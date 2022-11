Ben Simmons responde a quienes cuestionan su compromiso

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- Los Brooklyn Nets continúan sin levantar cabeza. Tras casi un mes de competición, la franquicia neoyorquina ocupa la duodécima posición de la Conferencia Este con un balance de seis victorias y nueve derrotas, la última de ella tras encajar la friolera de 153 puntos por parte de los Sacramento Kings.

Teniendo en cuenta los graves problemas defensivos que ha exhibido el equipo hasta el momento, muchas de las frustraciones por el rumbo del mismo se han centrado en Ben Simmons. El tres veces All-Star recaló en Brooklyn procedente de los 76ers a cambio de James Harden durante el cierre de mercado. Sin embargo, el jugador ha estado a un nivel muy discreto y no ha sido capaz de fortalecer la retaguardia de los Nets.

El propio Simmons ha reconocido que ello se debe a un problema de rodilla con el que ha estado lidiando y los numerosos desafíos mentales a los que ha hecho frente. Aún así, el australiano no ha pedido evitar que un aluvión de críticas cuestionando su compromiso se ciernen sobre él.

«Entiendo el escepticismo pero creo que una cosa que sí puedo asegurar de mí mismo es que soy un competidor», afirmó Simmons en una entrevista para The Athletic. «Quiero jugar y quiero ganar. Así que haré lo que pueda para estar ahí fuera. […] Realmente no puedo hacer nada al respecto [sobre lo que demás piensen de él]. No puedes hacer creer a la gente, ¿sabes? No estaban allí cuando estaba en el suelo y no podía caminar [debido a su espalda]. No estaban allí cuando la ambulancia me llevó al hospital [después de un partido en febrero de 2020 ante Milwaukee]. La gente no estaba allí así que no saben nada. En aquel partido contra Milwaukee fue el primer episodio, el desencadenante original, justo antes del COVID, de mis problemas de espalda.»

«Pero eso es parte de mi viaje. Hubo momentos en los que no podía caminar. No podía dormir. Me estaban pasando muchas cosas, físicamente, y todo fue muy difícil también mentalmente. Pero no puedo decir nada que sirva para que la gente lo entienda».

Además, Simmons añadió que sus recientes problemas de rodilla le han obligado a inyectarse plasma rico en plaquetas y a drenar líquido de la misma en varias ocasiones. Así, los Nets todavía confían en que pueda recuperarse por completo para asentarse como ese defensor y distribuidor de juego que esperaban cuando su cerraron su traspaso con los 76ers. De momento, sus promedios alcanzan los 5,8 puntos, 6,1 rebotes y 5,6 asistencias por encuentro.

Relacionado