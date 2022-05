Ben Simmons progresa en su recuperación y llegará a la pretemporada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA.- Ben Simmons sigue siendo una de las mejores jóvenes estrellas de la liga cuando está sano. El base de los Nets no ha tenido protagonismo después de haber sido traspasado el último día de mercado. No pudo ayudar a Brooklyn debido a una lesión en su espalda de la que se ha terminado operando. Sin embargo, no hay duda de que será importante para el equipo la próxima temporada.

Una información reciente publicada por Brian Lewis, del New York Post, reveló que Ben Simmons está «progresando bien» en su rehabilitación y debería estar listo para el inicio del campo de entrenamiento en la pretemporada. Esta noticia confirma los mejores pronósticos que podían esperar en la franquicia neoyorkina ya que en el momento de la operación se especulaba con 3 o 4 meses de baja.

Los Nets esperan mostrar una mejor versión la próxima temporada, pero para eso necesitan el juego del australiano. El hecho de estar recuperándose adecuadamente de su cirugía en la espalda supone un gran paso adelante para la franquicia. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero poder contar con un Simmons sano desde el primer día sería muy positivo.

Sobre el papel, Simmons es la pieza perfecta para poner al lado de Kevin Durant y Kyrie Irving. No exige demasiados toques en el lado ofensivo, mientras que hace el trabajo sucio en el lado defensivo. En teoría, sus jugadas también deberían facilitar tiros más fáciles a sus compañeros. En su última temporada con los 76ers, Simmons promedió 14,3 puntos, 7,2 rebotes y 6,9 asistencias, cifras que seguro que ayudarán a los Nets a volver a convertirse en uno de los candidatos al título.

