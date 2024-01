Ben Simmons podría regresar este lunes con los Nets

Ben Simmons.

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- Tras semanas de incertidumbre, parece que Ben Simmons está por fin cerca de regresar a las pistas. Según informa Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN, los Nets confían que el australiano pueda estar presente en el partido que disputarán el lunes ante los Utah Jazz, poniendo fin a un periodo de baja que se ha prolongado durante dos meses y medio.

El base no juega desde el pasado 6 de noviembre, momento en que se anunció que su ausencia no sería demasiado prolongada. No obstante, las semanas fueron pasando sin grandes novedades y la incertidumbre a su alrededor volvió a crecer, hasta el punto de que las noticias de que en Brooklyn eran optimistas con respecto a su vuelta cada vez transmitían menos confianza. No obstante, el hecho de que hayan puesto una fecha fija a su retorno sí parece más significativo y casi confirma que se le verá al menos unos minutos sobre el parqué.

Ben entrenará durante el fin de semana con los Long Island Nets de la G League para recuperar algo de forma y poder volver en las mejores condiciones posibles. No está claro en qué estado de forma llegará, pero los neoyorquinos confían en que pueda ayudarles a pelear por los puestos de play-in en esta segunda mitad del curso.

La muestra de solo seis partidos es bastante pequeña, pero Simmons demostró potencial para ser un jugador importante marcando el ritmo y ordenando el ataque de los Nets durante el arranque del curso, incluso si, con 6,5 puntos por partido, estaba firmando su peor temporada en anotación. Con todo, sus 10,8 rebotes y 6,7 asistencias hicieron de él un jugador valioso durante aquel breve tramo, valor que espera aumentar con esta vuelta a la acción.

