Ben Simmons pide tiempo para recuperar su mejor versión

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- Los Brooklyn Nets arrancaron oficialmente la temporada 2022-23 con una contundente derrota en casa ante los New Orleans Pelicans de Zion Williamson, Brandon Ingram y C.J. McCollum. Los de Steve Nash no estuvieron a la altura del rival en un partido en el que llegaron a perder por hasta 26 puntos.

De forma más concreta, Ben Simmons firmó un partido muy gris en el que solo pudo disputar 23 minutos tras ser expulsado por faltas. En ellos registró cuatro puntos, cinco rebotes, cinco asistencias y tres pérdidas de balón. El jugador reconoció que no está en su mejor momento después de tanto tiempo alejado de las canchas y pidió paciencia a los aficionados de los Nets.

«Se necesita tiempo», afirmó Simmons tras la derrota, según el periodista Alex Schiffer del medio The Athletic. «He pasado por una cirugía de espalda y he estado fuera durante un año. Hay pequeñas cosas que mi mente me dice que haga pero que mi cuerpo no puede hacer. Eso es algo en lo que necesito seguir concentrándome y ser agresivo, independientemente del resultado, para recuperar esos hábitos.»

El encuentro de este miércoles supuso la primera participación oficial de Simmons desde los playoffs de 2021, cuando su equipo por aquel entonces, los Philadelphia 76ers, cayó eliminado ante Atlanta Hawks tras siete partidos en Semifinales de Conferencia. Curiosamente, en su último duelo de pretemporada con los Nets, Simmons también fue eliminado por faltas en apenas trece minutos.

«Fallar no es una opción», dijo Kyrie Irving sobre Simmons tras la derrota ante los Pelicans. «Jugar agresivo es algo que queremos que haga, pero también queremos jugar de forma inteligente.» Por su parte, Kevin Durant optó por quitarle hierro al asunto. «No siempre podemos tener grandes actuaciones. Es la naturaleza de nuestro trabajo. Se trata simplemente de recuperarse, venir a trabajar al día siguiente y resolverlo.»

