Ben Simmons no estuvo conforme con el trabajo del personal de los 76ers

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-Si bien Ben Simmons ha declarado últimamente que no lo afectan los rumores de traspasos, y que quiere quedarse en Philadelphia, los sentimientos del base no siempre estuvieron en la misma página que los 76ers la temporada pasada.

Según ha informado Jackie MacMullan de ESPN, la selección número uno del draft de 2016 estuvo tan desconectada del personal de los 76ers durante la rehabilitación de su última lesión, que habría decidido terminar la recuperación por su cuenta.

Esa erosión de confianza contribuyó aún más a la débil química en la cancha entre entrenadores y jugadores. No tardaron en aparecer los rumores sobre que Embiid y Simmons no podían coexistir. Sus distintas personalidades llevaron a la especulación de que no se agradaban entre sí. Sin embargo, según un ex miembro del personal del equipo le ha informado al periodista, la desconexión fue más una falta de comunicación que otra cosa.

Los 76ers fueron barridos por los Boston Celtics en la primera ronda de los playoffs de 2020 que se disputaron en la burbuja de Orlando; y Simmons no pudo participar en el duelo por una lesión en la rodilla.

Daryl Morey (quién admitió haber temido por su trabajo tras el escándalo desatado con China) ha dicho más de una vez que Simmons es considerado una parte central del futuro de los 76ers. Pero aún así, el australiano se ha visto envuelto más que nadie en rumores de intercambio por James Harden.

Sin duda a cualquier equipo le gustaría contar con el talento del base, incluidos los propios dirigidos por Doc Rivers. En su corta carrera, Simmons lleva promediando 16,4 puntos, 8,3 rebotes, 8,0 asistencias y 1,7 robos por partido.