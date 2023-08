Ben Simmons dice estar recuperado y listo para dominar

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- En cada verano las noticias de la NBA suelen estar repletas de promesas y Ben Simmons se ha convertido en una historia recurrente de las últimas offseasons. Ahora, en conversación con Marc J. Spears de ESPN, ha asegurado que está completamente sano y augura una gran temporada 2023-2024.

«Estoy emocionado porque sé lo que puedo hacer. Independientemente de lo que diga la gente, soy tres veces All-Star, All-NBA y All-Defensive Team. He hecho cosas. No soy alguien que no haya hecho nada (…) No creo que la gente se dé cuenta de lo mal que me sentía físicamente. Poder sentarme ahora y no tener que inclinarme o encorvarme hacia un lado es una locura para mí. Pero me siento al cien por ciento ahora», expuso el base.

El australiano se despidió de la temporada en febrero para iniciar un proceso de rehabilitación de la espalda luego de participar en 42 partidos. Antes, en la 2020-2021, se perdió la contienda por completo debido a la misma lesión y también a que no se sentía mentalmente preparado. «A veces pienso en mis recientes problemas y digo: Son muchas cosas. Fue agotador tener que lidiar con todo eso. Siento que hay diferentes situaciones que puedo manejar y esta es una buena prueba para mí ¿Cuánto puede empeorar?», reconoció el jugador de 27 años de edad.

«Para mí volver y dominar a la gente sería genial. No pretendo volver a ser el mismo jugador de la temporada pasada porque no estoy ni cerca de serlo. La versión en la que estoy ahora, si estuviera jugando contra mí mismo en la temporada pasada, lo mataría. Pero es fácil decir eso porque sé dónde estaba el año pasado», admitió Simmons.

En la 2022-2023 promedió 6,9 puntos, 6,3 rebotes y 6,1 asistencias en 26,3 minutos. Las cifras son más bajas en su carrera de cinco temporadas.

Las declaraciones del pick número 1 del Draft de 2016 pretenden darle validez al reporte del mes pasado de Spears, quien aseguró que estaba «tan sano como nunca desde su último año con los Philadelphia 76ers e igualmente a las de Patty Mills. «Escuché que está logrando el estado de forma y salud que todos quieren ver en él», reveló su compatriota.