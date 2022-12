Ben Simmons apunta a regresar el viernes ante Atlanta

EL NUEVO DIARIO, ATLANTA.- Los problemas físicos siguen siendo una constante en la carrera de Ben Simmons, aunque por suerte ahora hablamos de cuestiones menores. Justo eso fue la distensión muscular que sufrió hace pocos días y que le va a tener parado un total de cuatro partidos antes de volver a la acción este viernes contra Atlanta Hawks.

Ha sido el propio jugador de Brooklyn quien ha anunciado que su intención es estar junto a sus compañeros contra la franquicia de Georgia. «Estoy emocionado por cómo me encuentro en estos momentos. Mi idea es que sea el viernes el día en el que vuelva a la cancha», explica.

Respecto a haber tenido varios contratiempos en la presente campaña, incluyendo dolores en la rodilla que no terminan de desaparecer, el All-Star señala que puede deberse a la acumulación de partidos y minutos tras todo un año sin jugar. «Es mucha carga regresar de una lesión en la espalda y luego también en la rodilla. Me alegro de haber tenido tiempo para desarrollar algo de músculo y seguir trabajando en ello».

Simmons, quien promedia actualmente 8,4 puntos, 6,6 rebotes y 5,8 asistencias por noche, abre la puerta a que sus minutos en los próximos encuentros se vean reducidos. «Creo que definitivamente vamos a verlo de manera muy diferente. No sé si se trata de medir minutos, de no estar en partidos consecutivos o lo que sea. Creo que será algo que determinemos en conjunto entre el cuerpo técnico y yo. Se trata de hacerles saber cómo me siento», sentencia.

