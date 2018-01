Beltré se prepara para su 21ra temporada; reflexiona sobre metas y sus logros

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- Esta semana, es posible que Vladimir Guerrero se una a Juan Marichal y Pedro Martínez como el tercer dominicano en el Salón de la Fama. Chipper Jones parece tener su lugar asegurado como el 17mo antesalista inmortalizado en Cooperstown.

Mientras tanto, Adrián Beltré se está preparando para su 21ra temporada de Grandes Ligas, el último año de su contrato con los Rangers. En el 2018, el oriundo de Santo Domingo le estaría poniendo los toques finales a una carrera que de seguro le permitirá unirse a la lista de dominicanos y antesalistas en el Salón de la Fama.

Beltré, quien ha sido convocado a cuatro Juegos de Estrellas, ha ganado cuatro Bates de Plata y cinco Guantes de Oro. En la charla de esta semana, el quisqueyano habla sobre el impacto de sus logros:

MLB.com: Cuando llegaste a 3,000 hits, el Salón de la Fama Wade Boggs dijo, “Eso significa Cooperstown”. ¿Pensaste en eso?

Beltré: Es un gran logro y estoy orgulloso de lo que he hecho, pero no quiero dejarme llevar por el Salón de la Fama. Ya veremos cuando lleguemos a ese punto.

MLB.com: Recuerdo hablar con Nolan Ryan cuando eras un posible agente libre y él era el presidente de los Rangers. Dijo que era imperativo renovar contigo porque eras un factor tan importante en el éxito del equipo.

Beltré: Eso es bonito viniendo de Nolan, a quien le tengo tanto respeto. Es un honor que se haya sentido de esa manera y me alegro porque [Texas] era el lugar indicado para mí. Logramos mucho.

MLB.com: Se te considera un líder. ¿Tratas de serlo?

Beltré: No hago un esfuerzo consciente. Te quieres asegurar de que tu equipo esté haciendo lo correcto y lo necesario para prepararse para el juego. La idea es que nadie es mejor que nadie. Todos estamos trabajando juntos.

MLB.com: Tus logros parecen ser muy completos. ¿Te falta algo?

Beltré: Una Serie Mundial. Para mí, he tenido una carrera buena, he logrado algunas cosas. He ganado buen dinero. Disfruto este juego. Pero quiero ser campeón. Eso es lo que me motiva a diario. Quiero ganar la Serie Mundial. No es fácil llegar. He estado ahí, pero no he salido airoso.

MLB.com: Los Rangers estuvieron cerca en el 2011 cuando perdieron ante San Luis en el Juego 7

Beltré: Muy cerca, pero es amargo pensar en eso. Les digo a los muchachos jóvenes ‘Quizás ustedes se conformen con ir a la Serie Mundial, pero para mí, eso no es suficiente. El tiempo se me acaba. Si ganase una Serie Mundial, sería más fácil retirarme e irme a mi casa y estar con mis hijos. Para mí, es difícil marcharme porque no he ganado ese anillo’. Si disfrutas el juego y eres lo suficientemente bueno para competir y contribuir al equipo, ¿por qué retirarte? Entiendo si tu cuerpo no está bien o si no estás produciendo y ayudando al equipo. Pero si estás aportando y te sientes bien, ¿por qué retirarte?.

