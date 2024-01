¿Beltré con un pie en el Salón de la Fama? Los resultados se anunciarán mañana

Adrian Beltré.

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- ¿Quiénes conformarán el grupo de exaltados al Salón de la Fama de Cooperstown en el 2024?

Jim Leyland, quien dirigió a los Piratas, Marlins, Rockies y Tigres durante una destacada carrera de 22 años como mánager, fue votado por el Comité de la Era Contemporánea del Béisbol el mes pasado.

El 23 de enero, descubriremos quiénes se unirán a él desde la boleta del Salón de la Fama de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA). El anuncio oficial se transmitirá en vivo a las 6 p.m. hora del este desde Cooperstown en MLB Network.

La pregunta no es “si” alguien más se unirá a Leyland en el escenario este verano en el norte del estado de Nueva York, cuando la clase de este año sea inmortalizada el 21 de julio. Es “¿cuántos?”

Aquí tienes respuestas a las preguntas más apremiantes antes del gran anuncio (los porcentajes de votos entre las boletas reveladas públicamente son hasta el 15 de enero):

¿Quiénes están en la boleta?

Hay 26 candidatos en la boleta de la BBWAA de este año.

Los que regresan (con el porcentaje de votos en la elección del 2023 entre paréntesis) son:

Bobby Abreu (15.4%)

Carlos Beltrán (46.5%)

Mark Buehrle (10.8%)

Todd Helton (72.2%)

Torii Hunter (6.9%)

Andruw Jones (58.1%)

Andy Pettitte (17%)

Manny Ramírez (33.2%)

Alex Rodríguez (35.7%)

Francisco Rodríguez (10.8%)

Jimmy Rollins (12.9%)

Gary Sheffield (55%)

Omar Vizquel (19.5%)

Billy Wagner (68.1%)

Los debutantes son: José Bautista, Adrián Beltré, Bartolo Colón, Adrián González, Matt Holliday, Víctor Martínez, Joe Mauer, Brandon Phillips, José Reyes, James Shields, Chase Utley y David Wright.

Mientras tanto, los números de Mauer entre los votantes que han revelado sus votos hasta ahora han sido sorprendentemente fuertes para su primera boleta. La estrella de los Mellizos ha recibido el 84.4% de los votos.

Otros dos candidatos parecen tener una oportunidad de ser elegidos este año: Helton y Wagner. Ambos han visto un aumento significativo en el apoyo entre los votantes en los últimos años. El total de Helton dio un salto grande en 2023, pasando del 52% al 72.2%. El de Wagner aumentó del 51% al 68.1%. Helton ha recibido el 82.8% del voto público revelado hasta ahora este año, y Wagner ha obtenido el 79.6%.

Dado que las boletas privadas tienden a reducir los porcentajes, podría ser una decisión ajustada para Mauer, Helton y Wagner. Mientras que Mauer tiene nueve años de elegibilidad en la boleta si no llega a Cooperstown este año, y Helton tiene cuatro, Wagner solo tiene uno restante.

¿Quién es el debutante con el caso más interesante?

La candidatura de Utley es intrigante, al igual que el nivel de apoyo que parece estar recibiendo en su primer año en la boleta. Según el rastreador de Thibodaux, Utley está en el 42.5%.

Según Anthony Calamis, quien trabaja con Thibodaux en el seguimiento de las votaciones, solo ha habido un candidato al Salón de la Fama en la boleta de la BBWAA que ha sacado más del 40% en su primer año pero que no fue eventualmente elegido para Cooperstown (excluyendo a los candidatos actuales): Steve Garvey.

Décadas atrás, los números de Utley podrían haberlo puesto en peligro de caerse completamente de la boleta al no obtener el 5% necesario para seguir siendo elegible. Después de todo, entre los jugadores con más de 250 jonrones y 150 bases robadas en una carrera se encuentran nombres como Dale Murphy, Joe Carter, Ellis Burks, Dave Parker, Darryl Strawberry, Bobby Bonds y Eric Davis.

Ninguno de ellos está en el Salón de la Fama. Pero ahora que tenemos más herramientas a nuestra disposición que nunca para evaluar a los jugadores, Utley tiene una verdadera oportunidad, especialmente porque no solo fue uno de los mejores segunda bases ofensivos de su era, sino también uno de los mejores en el terreno.

Gran parte del bWAR de 64.5 de Utley proviene de su defensiva estelar, y la lista de jugadores además de Utley que no están en el Salón de la Fama a pesar de tener al menos 250 jonrones, 150 bases robadas y un bWAR de 64.0 es corta: Barry Bonds, Rodríguez (actualmente en la boleta), Beltrán (actualmente en la boleta), Mike Trout y Mookie Betts.

¿Alguien está en su último año de elegibilidad?

Es la última oportunidad en la boleta de la BBWAA para Sheffield. Uno de los cuatro jugadores en la historia de la LA/LN en alcanzar al menos 500 jonrones y robar al menos 250 bases (junto con Bonds, Rodríguez y Willie Mays), Sheffield ha visto aumentar su apoyo en los últimos años, pero su nombre fue mencionado en el Informe Mitchell que investigaba el uso de drogas para mejorar el rendimiento, y eso ha tenido un impacto significativo en su candidatura.

Sheffield fue nueve veces All-Star, cinco veces ganador del Silver Slugger Award y ganó el título de bateo de la Liga Nacional en 1992. Terminó entre los 10 primeros en la votación para el Jugador Más Valioso seis veces y ayudó a los Marlins a ganar la Serie Mundial de 1997.

Sheffield terminó con un OPS+ de carrera de 140 y 60.5 bWAR; solo hay otros siete jugadores no activos con un OPS+ y bWAR tan altos que no están en el Salón de la Fama: Bonds, Albert Pujols (aún no elegible), Rodríguez, Mark McGwire, Ramírez, el venezolano Miguel Cabrera (aún no elegible) y Shoeless Joe Jackson. Está por verse si la conexión con las sustancias para mejorar el rendimiento mantendrá a Sheffield fuera del Salón de la Fama, pero al ser esta su última oportunidad de llegar allí a través de la boleta de los escritores, se enfrenta a un camino difícil. Actualmente está rondando el 74.7%.

Otros nombres claves a seguir

El puertorriqueño Beltrán, Jones y Wright son otros tres candidatos a tener en cuenta.

Será interesante ver cuán cerca de la elección llega Beltrán en su segunda boleta. Aunque no parece que será incluido este año, tiene una fuerte posibilidad en los años venideros, dados los datos actuales.

El caso de Beltrán es sólido en términos de números, pero su participación en la operación de robo de señas de los Astros hace algunos años ha afectado el número que cuenta más: su porcentaje de votos. Aun así, tiene alrededor del 66.1% entre las boletas públicas reveladas, con ocho años de elegibilidad restantes.

Jones ha visto un aumento en su apoyo en los últimos años y está en el 71.0% en el rastreador de Thibodaux. Pero el tiempo se agota para el ex jardinero central y ganador del Guante de Oro en 10 ocasiones; le quedan tres años en la papeleta.

Wright corre el riesgo de salir de la boleta en su primer año. Con al menos un 5% necesario para evitar ese destino, está rodando el 7.0% entre las boletas públicas. En sus primeras 10 temporadas, Wright estaba en camino hacia Cooperstown con 222 jonrones, un OPS de .888 y siete selecciones al Juego de Estrellas. Sin embargo, las lesiones lo desviaron después de eso, especialmente una dolencia espinal que puso fin prematuramente a su carrera. Aun así, el currículum de Wright es similar al del miembro del Salón de la Fama Kirby Puckett, y muchos esperan que su caso reciba más atención en los próximos años.

¿Cuándo se llevará a cabo la ceremonia de inducción del 2024?

Se llevará a cabo el domingo 21 de julio en el Clark Sports Center en Cooperstown, Nueva York.

