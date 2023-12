Bellingham recibe el ‘Golden Boy’: «Es un honor unirme a la lista de los ganadores»

EL NUEVO DIARIO, TURÍN.- El inglés Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, recibió este lunes en Turín el premio ‘Golden Boy’ al mayor talento sub-21 del año, en una gala organizada por el diario ‘Tuttosport’.

Nacido el 29 de junio de 2003, Bellingham heredó el trofeo que el español Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ levantó el año pasado y recibió el premio en una gala a la que acudió acompañado de una delegación del Real Madrid encabezada por Emilio Butragueño, director de relaciones instiucionales del club blanco, y de su madre.

Por vez primera en la historia, un jugador del Real Madrid recibió el trofeo. Además, también por primera vez, recibió el ‘Golden Boy’ del público, por lo que se fue de Turín con dos trofeos.

«Gracias por la hospitalidad y por este honor, por dejarme unirme a este prestigioso premio y lista de jugadores que lo han recibido. Esto es algo que he ganado también por jugar con grandes jugadores. Es algo que he aprendido desde que empecé en el Birmingham, la responsabilidad de ayudar siempre al equipo. Soy muy afortunado de jugar con grandes jugadores», declaró en la ceremonia.

«Es increíble escuchar los halagos, pero no estoy de acuerdo en seer el mejor. Lo que para mí cuenta es ayudar, trato de mejorar partido a partido y estoy concentrado para ser el mejor pero todavía queda», añadió.

«El Real Madrid es el equipo más grande del mundo y tener la oportunidad de jugar allí es increíble. No todo el mundo puede hacerlo y me siento muy afortunado. Los objetivos tienen que ser grande cuando juegas en el Real Madrid y en Inglaterra, de los que estoy muy orgulloso de representar. Lo daré todo y la presión es grande. Lo daré todo para dar lo mejor en ambos combinados», comentó.

«No sabría que hacer si no jugara al fútbol, así que agradezco a mi familia por haberme apoyado. El fútbol me ha dado todo lo que tengo. Es un honor y una responsabilidad ser un modelo para los pequeños. No soy perfecto, por ahora me centro en jugar al fútbol y disfrutarlo, ese es el mensaje que les puedo dar», sentenció.

Bellingham, con un récord en la votación y un resultado de 97%, con 45 delos 50 jueces otorgándole la máxima puntuación y los 5 restantes la segunda más alta, ganó el ‘Golden Boy’ por delante alemán Jamal Musiala, centrocampista del Bayern Múnich, y del neerlandés Xavi Simons, centrocampista del Leizpig.

El impacto de Bellingham ha sido innegable y más que sonoro en el Real Madrid, donde hasta el momento acumula un total de 15 goles en 17 partidos.