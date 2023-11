Bellinger podría no encajar en los planes de los Yankees

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Los Yankees de New York son considerados uno de los equipos favoritos en la puja por Cody Bellinger, pero hay razones para pensar que el cañonero no sería una gran incorporación, o al menos no como se pensaba.

Como señaló el analista de MLB Network, Jon Heyman, en el New York Post, la preferencia de Nueva York por jugadores con tasas de batazos de fuerza mayores al promedio podría ser un problema para Bellinger, cuyo 31.4% en el 2023 se ubicó en el 10mo percentil entre los jugadores calificados.

Además, para complicar aun más las negociaciones, está la posible disponibilidad en el mercado de cambios del dominicano Juan José Soto, con quien los Yankees esperan ir “con todo”.

Soto estaría más alineado con lo que buscan los Yankees como organización, al registrar la tercera tasa más alta de batazos de fuerza entre los bateadores calificados en el 2023.