(VIDEO) Bélgica pide apoyo a los países de la UE ante las fuertes tormentas

EL NUEVO DIARIO, BRUSELAS.- Bélgica ha pedido ayuda a sus socios de la Unión Europea (UE), activando el mecanismo de protección civil, ante las fuertes tormentas que han dejado al menos una veintena de muertos en el sur del país, según informó este viernes la Comisión Europea.

Francia ofreció su apoyo enviando barcos y helicópteros y “muchos equipos han llegado ya a Bélgica”, dijo el portavoz del Ejecutivo comunitario Stefan De Keersmaecker.

También enviaron barcos Austria e Italia, que además proporcionó su apoyo con equipos de salvamento y más helicópteros.

Some of the footage emerging of the flooding in eastern Belgium 🇧🇪 is astonishing.

This was the scene earlier today in the town of Pepinster in the province of Liège. One of the main roads through the centre of town is now a raging torrent of floodwater.pic.twitter.com/vJ4K0xeeu2

— James Cosgrove 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@MrJamesCosgrove) July 15, 2021