Belarminio Ramírez recomienda no utilizar influencers en campañas políticas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El consultor político Belarminio Ramírez, recomendó este miércoles a quienes aspiran a un puesto de elección popular, no utilizar influencers ya que no aportan votos.

Ramírez expresó que desde los partidos no ha habido una estrategia para atraer a los influencers, pero tampoco para crearlos.

“Los políticos están enfocados en el chisme del día a día y no en entender a la ciudad”, afirmó al ser entrevistado por los comunicadores, Dary Terrero, Sharmin Díaz y Susi Aquino, en el programa “Abriendo la Mañana con Dary Terrero”, transmitido de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

“Es muy complicado entender a la sociedad, porque a veces la gente, ni siquiera sabe lo que le gusta y le interesa, agregó el consultor jurídico”, dijo el politólogo y abogado.

