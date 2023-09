Belarminio Ramírez cree campaña de 2024 podría ser la peor de la historia de RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El politólogo Belarminio Ramírez cree que la campaña electoral para el certamen del año 2024, podría ser la peor de toda la historia política de la República Dominicana.

Ramírez basa su pronóstico en que la sociedad dominicana cambió y en la actualidad no vislumbra asesores, ni academias preparando las marcas políticas o los equipos que competirán en el torneo electoral del 2024.

“Cuando yo me pongo a ver lo que va a suceder el año que viene. Cinco niveles de elección y no veo consultores para asesorar, no veo academias con diseños para preparar las marcas y los equipos, me preocupa el hecho de que la campaña del 24 será la peor de la historia dominicana”, alertó el experto.

Al ser entrevistado en el espacio radial Cada Vez Más Cerca, que conduce el arquitecto Kalil Michel, Belarminio Ramírez ve con preocupación que en la actualidad los candidatos políticos no están preparados para conectar con el corazón social.

Alegó que el bajo nivel de la campaña electoral que desarrollarán los actores políticos que competirán en la contienda del 2024, despertará poco interés en el votante pensante.

En ese sentido, el politólogo es partidario de que se creen marcas electorales con los perfiles de los aspirantes, a los fines de “venderlos” como personas capaces, que puedan desempeñar un buen papel en los puestos públicos.

Plan Estratégico de Marketing de Persuasión

Considera que para la campaña del 2024 se debe poner en práctica el Plan Estratégico de Marketing y Persuasión, mediante el cual se estudian elementos, tales como hacer un estudio o encuesta sobre el mercado electoral, identificar las condiciones del candidato ideal y lograr que las masas perciban ese perfil como el ideal para que los represente.

“Aquí todavía estamos en política conuquera y de patio”, lamentó el experto, alegando que una vez identificado el perfil que quiere la población, entonces convertir a los candidatos en esa petición.

Entiende que el discurso a transmitir a la población también debe estar condensado en “unos dos o tres párrafos”, que conecten con la gente y que en todos los discursos se cierre con esa parte.

Belarminio Ramírez es partidario de que el candidato ideal debe conectar con el sentir de la gente, expresando preocupación emocional compartida, tanto en cosas tristes, como en las alegres.

“Cuando hay un tema que enfade, tú te enfadas. Cuando hay un tema, por ejemplo esta muchacha que trae muchas medallas, eso te da felicidad. Entonces, preocupación emocional compartida y felicidad compartida”, aconsejó.

Favorece que cada candidato tenga un buen plan estratégico de campaña, para calibrar el mensaje orientado en lo que la gente necesita, evitando así un fracaso y que la democracia perdure.