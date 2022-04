Belaminio Ramírez: Escritores, librerías y editoras decepcionados con Feria del Libro 2022

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El escritor y consultor político, Belaminio Ramírez dijo que la Feria del Libro 2022 ha sido “una ofensa muy grande para los escritores y académicos” porque, según dijo, no ha cumplido con los objetivos principales de beneficiar al escritor con las ventas de los libros, a las librerías para que se capitalicen y obtengan un beneficio mayor que el resto del año y a las imprentas.

“Cuando anunciaron que la Feria del Libro 2022 iba a ser en ese lugar, yo inmediatamente dije que no iba a ser más que una feria gastronómica”, aseguró Ramírez en una entrevista realizada por el programa “Abriendo la Mañana con Dary Terrero”, transmitido de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

Expresó que han llevado la Feria del Libro 2022 a la Zona Colonial, para que la gente, se vaya a comer y a beber en ella.

Ramírez denunció que los espacios son muy reducidos, especificando el Economato de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Librería la Trinitaria, conocida como la librería del libro dominicano y según él, siempre ha sido el stand más grande.

“Se van a quedar vacíos los espacios, como están, porque la gente no va a comprar libros ahí y las pocas librerías que se instalaron, terminaran perdiendo, porque sus ingresos no alcanzaran a los gastos alimenticios y de empleadores”, aseguró el consultor político.

Advirtió, además al gobierno de Luis Abinader y de paso, al Ministerio de Cultura, que tendrán que cubrir las pérdidas de las librerías, “Si no sabían de eso, debieron buscar asesoría de antiguas gestiones para que la fiesta del libro, no fuera un fracaso y una vergüenza, porque la convirtieron en un negocio gordo”.

El escritor manifestó que la Feria del Libro 2022, traería consecuencias porque los escritores no se van a quedar callados y que espera que, de la fecha a por lo menos el próximo viernes 29 de abril, puedan buscar soluciones.

