Béisbol RD sale este lunes por el pase a los Juegos Olímpicos Tokio

EL NUEVO DIARIO, PORT ST. LUCIE, Florida.- República Dominicana está preparada para desde este lunes salir a darlo todo en el Preolímpico de Béisbol de América. Así lo declaró Héctor Borg, dirigente del equipo, previo al debut a la 1:00 de la tarde contra Puerto Rico en el Clover Park.

“Se está haciendo un gran esfuerzo. Nuestro enfoque es llegar a Tokio, vamos a jugar duro y a dar el ciento por ciento. Ese ha sido nuestro enfoque y este equipo está preparado para ganar”, dijo el estratega en la rueda de prensa realizada este domingo por la WBSC.

Para la apertura los criollos dependen del zurdo Raúl Valdés, quien a juicio de Borg está en muy buenas condiciones. “Se ha preparado bien, incluso hizo 100 pitcheos hace cinco días y se vio excelente en su comando. Estamos muy contentos con él”, comentó.

Valdés y su misión

De su lado, Valdés está consciente del doble reto que tiene el país para el partido, primero por la importancia de comenzar ganando y segundo por la rivalidad histórica que existe con los puertorriqueños.

“Voy a tratar de hacer lo que siempre he hecho, dar lo mejor y ayudar a que se logre la victoria. Será un buen reto, sé que hay una gran rivalidad, pero pienso que el enfoque es montarse arriba de los bateadores, tirar strikes y mezclar bien los pitcheos”, expresó el zurdo.

“No podemos confiarnos en nadie. Hay que trabajar a todo el mundo igual ya que el que está ahí es porque puede hacer cualquier cosa”, agregó el zurdo en relación a lo que debe cuidar del equipo rival.

La opinión del dirigente boricua

Puerto Rico, equipo dirigido por Juan “Igor” González, pondrá en la lomita a Luis Cruz, zurdo que recientemente ha participado en Lidom con los Leones del Escogido y los Tigres del Licey. El expelotero de las Mayores reconoció la fortaleza del conjunto dominicano.

“Nosotros sabemos que República Dominicana es un equipo completo, un gran conjunto con veteranos de las Grandes Ligas. Hay que tirarse al terreno a hacer lo mejor posible y nosotros vamos a dar lo mejor para tratar de ganar el juego”, explicó González.

Cambios en el roster

A través de la cuenta @Probeisbol en las redes sociales, el equipo dominicano anunció el sábado que incorporó al zurdo Enny Romero y al derecho Marcos Molina al roster definitivo, en lugar del lesionado del hombro Domingo Robles y del inicialista Aderlin Rodríguez, quien permanecerá en su equipo en AAA.

Itinerario de la ronda preliminar

Luego del partido de este lunes en el Clover Park, la República Dominicana enfrentará el martes a los Estados Unidos en The Ballpark of the Palm Beaches ubicado en West Palm Beach. El miércoles regresarán al Clover Park de Port St. Lucie para jugar contra Nicaragua a la 1:00 de la tarde.

