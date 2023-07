Before Boarding e Iberia se unen para “volar” hacia un mejor servicio

Ambas marcas buscan brindar a los pasajeros el sabor de una experiencia inolvidable antes de partir hacia su destino desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas. Previo al vuelo, podrán disfrutar de un servicio premium en la exclusiva sala Sky The Lounge con una propuesta gastronómica diseñada por el reconocido Chef Erik Malmsten.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Before Boarding e Iberia renovaron su alianza estratégica que permitirá a los pasajeros de esta línea aérea acceder a la Sala Sky The Lounge y vivir una experiencia extraordinaria, con atenciones personalizadas, espacios modernos y disfrutar de una de las mejores propuestas gastronómicas en el AILA, diseñada por el Chef Erik Malmsten.

“Desde hace ya algunos años hemos desarrollado una fuerte relación comercial con Iberia, y con esta renovación de alianza realizada en el pasado mes de abril, sus pasajeros recibirán un plus en el servicio ya exclusivo que se ofrecía a la aerolínea, a partir de la fecha estos podrán hacer uso de nuestra Sala Sky The Lounge para disfrutar de este espacio premium donde encontrarán un menú a la carta diseñado especialmente para cumplir los estándares de calidad y exquisitez de los pasajeros, así como del confort de sus instalaciones, atenciones distintivas que hacen que viajar sea un deleite”, informaron representantes de Before Boarding.

Sobre quiénes tendrán acceso al referido Lounge, citan que son los pasajeros que viajen en vuelos operados directamente por la línea aérea Iberia y que se encuentren viajando en Clase Ejecutiva o sean miembros Iberia Plus Elite (IB Plus Infinita Prime, Infinita, Platino, Oro), Iberia Singular, OneWorld Emerald o OneWorld Sapphire.

Expansión del servicio

Tan comprometidos con expandir el buen servicio que ofrecen, los representantes de Before Boarding, no descartan continuar estableciendo acuerdos con otras entidades, con el fin de que sus pasajeros vivan la mejor de las experiencias antes de partir a su destino. Hasta el momento este tipo de servicios sólo está contemplado para vuelos de salida desde Santo Domingo.

Sobre la marca

Before Boarding es una empresa cuya principal área de actividad es la gestión de Salones VIP en aeropuertos. Actualmente, desde el primero de junio del año 2013 ostenta la concesión exclusiva para operar los salones VIP en el Aeropuerto Internacional de Las Américas en Santo Domingo, así como los salones Vip en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata; Aeropuerto Internacional del Cibao, y el Aeropuerto Juan Bosch, El Catey en Samaná.

