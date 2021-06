Becky G lanza línea de maquillaje inspirada en sus raíces latinas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- La cantante mexicoamericana, Becky G, se inspiró de su amor hacia el maquillaje, y en sus raíces latinas, para lanzar una línea de belleza propia llamada Treslúce.

Para la cantante, el maquillaje siempre ha jugado un papel importante a la hora de expresar y definir su estilo. Le encanta jugar con los colores y nuevas tendencias para crear sus looks únicos que luce en las alfombras, entrevistas y hasta en sus fotos casuales de las redes sociales.

“Yo creo que desde niña ha sido un gran sueño mío y que afortunadamente ahora tengo aquí en frente de mí. Es un sueño que va a seguir creciendo, es un sueño que va a seguir ojalá inspirando a otras artistas”, le contó en exclusiva la intérprete de “Mayores” a la revista People.

“Yo creo que esa pasión por el maquillaje empezó cuando tenía tres años. Hasta tengo fotos con todo hasta mi pelo, ropa de mi mamá y todo. Me siento muy agradecida y afortunada de que mi mamá me dejaba jugar con sus cosas porque fue una de mis formas favoritas de expresarme”.

Esta primera colección que lanzará la cantante se inspira en sus raíces mexicanas y en las mujeres de su familia. Esta nueva paleta incluye una diversidad de colores representativos como colores pasteles, así como también colores llamativos y diversas brochas y demás utensilios para el proceso del maquillaje.

“En la paleta de sombras hasta los nombres son en spanglish porque todos saben que yo hablo puro spanglish. Soy superpocha pero orgullosa de ser latina. Entonces tenemos por ahí esa fusión de nuestro lenguaje”, cuenta la ahora empresaria acerca de la inspiración detrás de los nombres y los colores de su línea.

“También los colores, el azul talavera eso es algo de México, es algo que significa tanto para mi, el color de nuestra marca. Incluso el empaque de las pestañas tiene como la forma de un mosaico talavera. Son esas cositas que yo creo que le dan a Treslúce su lugar muy distinto en este mundo de la belleza. Hay muchas marcas increíbles que me han inspirado mucho, pero tener mi propia línea, yo quería que fuera algo diferente, algo más auténtico, algo que pueda representar a todas las latinas”, expreso la cantante y compositora a la fuente.

Uno de los factores sumamente interesantes de esta paleta es uno de sus ingredientes en la paleta de sombras, y es el agave azul, y la artista expresó que “No es solamente porque me encanta el tequila, el tequila vienen del agave, y yo pensaba ‘¿cómo podemos ponerlo en la paleta?'”, cuenta a la fuente. “También tiene muchos beneficios ponerle agave, es algo que le da la textura a la fórmula, algo muy suave y eso me encanta. Yo sentí [que] si era la creadora [de esta línea], tenía que ser la historia de amor de mis raíces”.

En cuanto a su inspiración de parte de las mujeres de su familia dice “Ya han jugado con todo lo que está aquí. Ellas ya han visto producto que no funcionaron, productos que van a salir que todavía estamos trabajando. Ellas son superimportantes para mi, son las personas con las que siempre estoy hablando a ver que piensan”. “Totalmente [está inspirada en ellas] los puedes escuchar en los nombres, unstoppable, poderosa, única. Esas no solo son palabras con las que yo me puedo identificar, pero también veo eso en mi mamá, veo eso en mis abuelitas, en mi hermana. Definitivamente es intencional”.

La primera colección de Treslúce Beauty sale a la venta este próximo 25 de junio en treslucebeauty.com

