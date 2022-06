Beba mucha agua y use ropa ligera, que hoy habrá mucho calor, dice la Onamet

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), recomendó este sábado usar ropa fresca e ingerir mucha agua, debido a que las temperaturas se mantendrán calurosas, principalmente en zonas urbanas, con valores entre 31 °C y 35 °C.

También, sugirió evitar la exposición al sol por período prolongados entre las 11. a.m. y las 4: p.m.

Por otro lado, el organismo indicó, que el arrastre de nubosidad por el viento del sur/sureste, se registrarán en la tarde, hacia el noroeste, Valle del Cibao y la Cordillera Central, nublados con chubascos locales y posibles tronadas, que estarán presentes hasta el anochecer.

La Onamet, informó además, que el potencial ciclón No. 1(ONE) de esta temporada ciclónica 2022, localizado cerca de a unos 165 km al suroeste of FT. Myers Florida, se mueve hacia el noreste a unos 30 km/h. Sus vientos máximos sostenidos rondan los 65 km/h con ráfagas más fuertes y que esto no ofrece peligro para la República Dominicana.

