Beatriz Pirón, entre el vínculo de ser multimedallista y madre de tres

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- ‘’Mi mamá al principio no quería que yo levantara pesas’’, dijo Beatriz Pirón, en una entrevista a El Nuevo Diario.

Esto se debía a que cuando era niña, era muy flaquita y pequeña y pensaba que se iba a romper un brazo. Hasta que su progenitora vio lo dedicada que era y decidió apoyarla, principalmente, porqué el levantamiento de pesas parecer ser un deporte que corre en la sangre de su familia, a raíz de que su tía, Guillermina Candelario (inmortal del Deporte), la introdujo a ese amor.

‘’Cuando la vi (a Guillermina Candelario) por primera vez , fue en un campeonato Panamericano, que se celebró en México y yo la vi por televisión y me motivó mucho, me llamó mucho la atención y cuando ella regresó del viaje, le dije que quería practicar este deporte y ella me dijo «oh, claro que sí» y me llevó al gimnasio, me enseñó todo y ahí me he quedado’’, comentó Pirón con orgullo, en honor a la campeona Panamericana, Centroamericana y también medallista mundial.

La pesista no la tuvo fácil al inicio, antes de ser selección nacional: tenía una niña pequeña, a quien dejaba con su familia cuando tenía que ir al liceo por la mañana, regresaba a pie a su casa, donde comía, fregaba y limpiaba y luego, con su retoño, se dirigía al complejo deportivo de levantamiento de pesas, donde practicaba, hasta volver a su hogar a las 6 de la noche. No importaba sí llovía, si el sol era muy picante o el fuerte viento, ella iba todos a los entrenamientos, porqué su sueño era la halterofilia.

Día de la madre

‘’Soy madre de una niña de 11 años , de 8 y de un año’’, expresó la medallista. ‘’Ser madre es algo que no se expresa con palabras, te da muchos sentimientos diferentes, un ejemplo, cuando se enferma tú lo sientes, una trata de hacer todo lo posible para que tu hijo esté bien, tanto físico como mental y se siente muy, muy bien, aunque a veces dan muchos dolores de cabeza’’, agregó, con el rastro de una sonrisa.

Y es que la nativa de San Pedro de Macorís sabe coordinar el vínculo entre ser madre y su vida profesional, ya que además de estudiar Contabilidad en la Universidad de APEC (décimo cuatrimestre), como una amante de los números, también continúa con su horario deportivo, preparándose para competir en julio en Colombia.

Pero antes de esto, participó en los Juegos Olímpicos de Tokio, anunciando su asistencia con solo 47-48 días de dar a luz por cesárea, “realmente yo quería participar en esos Juegos, yo tenía cuatro años preparándome para asistir y tratar de conseguir una medalla olímpica, que ya sería la única medalla que le haría falta a Beatriz Pirón para estar completa en el deporte’’, comunicó.

Fue una decisión difícil, donde necesitó la aprobación de expertos y ni siquiera esperaba clasificar, ya que llevaba 9 meses sin ponerle la mano a la barra y se perdió la última clasificatoria en el país, ya que llevaba una semana de dar a luz.

‘’Wao, como dice el dicho, lo que ta’ pa’ ti está para ti (…) Me dije «¿Por qué no intentarlo?», entonces William Ozuna, el presidente de la Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas, me pregunto si yo aceptaba el reto y a mí me encantan los retos, entonces acepte, para prepararme en poco tiempo para lucir muy bien allá’’, declaró, a pesar de no llegar al podio, el sentimiento no lo olvidará nunca.

El motivo es simple: ella ama su deporte y sí puede hacerlo, lo intenta. ‘’Entreno mucho en todo el año, para competir en una competencia que solamente va a durar seis minutos y competir en grandes competencias, es algo realmente que te llena de emoción’’, sumó.

‘’Escuchar el himno nacional dominicano es algo sumamente increíble’’, reflexionó la también creyente de Dios.

Por: Nathalie Castillo Núñez

