Beatriz Luengo llama al empoderamiento femenino con su versión de “Hawai”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- “No se trata de una guerra de sexos, ni de un ataque a Maluma, es simplemente una versión desde el punto de vista de la mujer”, afirma tajante a EFE Beatriz Luengo, que ya ha conseguido más de ocho millones de visualizaciones con la adaptación femenina de su puño y letra de “Hawái”, el último éxito del colombiano.

El tema, en el que Luengo (Madrid, 1982) expone que una mujer no “es propiedad de nadie, que la vida continúa después de acabar con su relación y que no pensamos en estar con un tío que nos mantenga por dinero”, se volvió viral en apenas horas y ha generado miles de comentarios haciéndola sentir “abrumada, feliz y orgullosa”.

“Lo que más ilusión me ha hecho es que de las 150.000 historias que me han compartido, según la estadística de mi Instagram, 50% han sido hombres y un 50% mujeres. Me emociona saber que esto es una lucha de todos y que ante un mensaje así, nos hacemos cargo o lo compartimos y eso me emociona, que todos seamos de la igualdad”, declara.

En su canción, la cantante propone uno de los versos: “Si te preguntas, ‘¿quién tiene la culpa?’/ tus celos enfermizos con tu ego se juntan/Si un hombre me da like en una foto te insultas/pidiendo que la borre, y si provoco es mi culpa”; frente al del colombiano: “Si me preguntas, nadie tiene culpa/A vece’ los problemas a uno se le juntan/ Déjame hablar, porfa, no me interrumpas/ Si te hice algo malo, entonces discúlpame/ La gente te lo va a creer, actúas bien ese papel/Baby, pero no eres feliz con él”.

Con estos versos, la cantante, compositora y actriz coge el testigo de la historia y la asume como si fuera ella misma: “Planteo otra situación que para mí se acerca más a la de las mujeres que me rodean. Quiero lanzar el mensaje de que una mujer tiene que dejar de ser un objeto para ser un sujeto”, afirma.

Luengo confiesa a EFE que en todo momento hizo la versión “desde el respeto”, de hecho, antes de sacarla a la luz hablo con el representante de Maluma y con el propio colombiano para ver qué les parecía. “En todo momento fue muy cariñoso, le ha parecido hasta divertido la ola que se ha llenado de respuestas con mi versión. Nos lo hemos tomado como un juego”, apunta.

Esta no es la primera vez que la cantante ha querido reivindicar la figura de la mujer y mandar una respuesta de vuelta a otros temas. El más reciente fue la versión de “El amante” de Nicky Jam, donde elevó el papel de la amante afirmando que “una mujer decide por ella misma y no nadie por ella”.

De la canción “When I was your man”, de Bruno Mars, también hizo su propia réplica reflejando que en una ruptura” no hay que buscar culpables, que de todo se puede sacar cosas buenas”.

A pesar de que la cantante se declara “fan absoluta” de la música urbana y del reguetón, le preocupan ciertas letras que los jóvenes escuchan. “Hay letras que hacen pensar a las niñas que el sexo es estar concentrada en dar placer únicamente al hombre y no en que los dos deberían disfrutar”, señala.

Asimismo, afirma que, al igual que hay un control de edad a la hora de ver una película o una serie, “en la música no existe es tipo de filtro, por lo que los adolescentes, e incluso los niños gracias a YouTube, disponen a su alcance de un tipo de música que no es adecuada para su edad”.

“La música es una plataforma maravillosa para hablarle a un público muy joven, pero siempre y cuando la letra se corresponda con su edad”, concluye.