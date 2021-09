BCRD celebrará su IX Seminario Internacional de Comunicación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) celebrará el próximo miércoles 15 de septiembre de 2021 su IX Seminario Internacional de Comunicación, en modalidad virtual, una actividad integrada en el programa de responsabilidad social institucional, Aula Central para la educación económico y financiera.

En la novena versión del seminario se tratará como tema principal “Comunicación corporativa: identidad, propósito y relato”, un enfoque global de la función de la comunicación institucional en el que se plantearán las interrogantes ‘quiénes somos’, ‘qué hacemos y para qué’ y ‘cómo lo contamos’.

El seminario está dirigido a directores de comunicación de instituciones públicas y privadas; editores de economía y finanzas de medios impresos, audiovisuales y digitales; docentes y estudiantes de término de comunicación social; directores de fundaciones y gremios de comunicación; así como generadores de opinión pública, que podrán participar a través de Zoom. Esta versión del evento también permitirá que todos los interesados participen por medio del canal de YouTube del BCRD www.youtube.com/BancoCentralRD

Los expositores

El seminario contará con las disertaciones de: Oriol Iglesias, reconocido académico internacional en temas de marca e identidad, actualmente director de Marketing Management Department del ESADE Business & Law School de Barcelona, quien hará una exposición sobre el tema ¨Identidad y marca¨. Iglesias es miembro, entre otros, del comité científico de la Global Brand Conference y del comité científico del Special Interest Group in Brand, Identity and Corporate Reputation, de la Academy of Marketing.

También participará el experimentado comunicador y especialista en storytelling Melvin Peña, presidente de la consultora Comunicaciones Integradas, quien abordará el tema ¨Relato corporativo¨. Peña es consultor de comunicación en empresas, entidades de cooperación internacional, organizaciones multinacionales e instituciones públicas. Anteriormente, trabajó como vicepresidente de Comunicaciones del Grupo BHD, gerente de Comunicaciones del Banco Popular y editor de La Revista Económica del Listín Diario.

Igualmente, se contará con la exposición de José Manuel Velasco, coach ejecutivo de comunicación y profesor de la Universidad Nebrija, quien abordará el tema ¨Reputación y propósito¨. Velasco ha sido el primer español y latino en desempeñar la presidencia de la Global Alliance for Public Relations and Communication Management, la federación mundial de asociaciones de comunicadores y entidades académicas, de cuyo comité ejecutivo sigue formando parte como inmediate past chair.

