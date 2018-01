El Bazucazo Navideño rompe récords

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- El Mayimbe de la Bachata, Anthony Santos, volvió a reiterar su primacía en la música dominicana al abarrotar de público la explanada lateral del antiguo Viajero de San Cristóbal, donde miles de seguidores apoyaron el concierto “Bazucazo navideño”, que por más de una década protagoniza el popular bachatero.

Las emociones estuvieron a flor de piel debido a que la versión 2017 de este concierto tuvo un fin benéfico por lo que una parte de los fondos están destinados a la Asociación Mujeres Solidarias Incorporadas (AMSI), grupo de apoyo a sobrevivientes de cáncer de mama.

Luego de la primera entrega de canciones en la que El Mayimbe inició con Si tú no me quieres, me quiere la otra, entre otros temas de su amplio repertorio, la directiva de AMSI se reunió con el artista en su camerino y allí le hizo entrega de una placa a Santos, quien emocionado valoró el servicio que ofrece la institución a las mujeres de escasos recursos.

El público no dejó de bailar y recibir cada tema acudiendo a las pistas que ellos mismo improvisaban para disfrutar del concierto que contó con invitados especiales como Juliana, quien interpretó junto a Santos los temas Los algodones y Creíste.

