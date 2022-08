Bautista Rojas asegura Hermanas Mirabal ha sido marginada en el presupuesto general del Estado

EL NUEVO DIARIO, VILLA TAPIA, HERMANAS MIRABAL. – El senador de la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez, rindió cuenta de su gestión como legislador y demandó nuevamente la agilización del puente que sobre el río Camú construye el Gobierno.

Rojas Gómez, quien precisó que ha presentado 44 iniciativas legislativas, 14 leyes y 30 resoluciones, aprovechó para destacar en su discurso que Hermanas Mirabal ha sido marginada en el presupuesto general del Estado.

El legislador enumeró entre las principales acciones realizadas durante este último año de actividad legislativa, figuran la creación vía el Congreso Nacional del “Jardín Botánico Doctor Miguel Canela Lázaro” y además el proyecto de ley que declara a esa provincia como ecoturística.

También enumeró entre sus iniciativas, las resoluciones que solicitan al presidente Luís Abinader la construcción del alcantarillado del municipio de Tenares, un Centro de Diagnóstico en Jamao Afuera, así como en Blanco Arriba.

“Durante este año como representante de Hermanas Mirabal, también impulsamos el proyecto de ley que designa con el nombre de “Antonio Manuel Florencio Estrella” al Palacio de Justicia de esta provincia”, dijo.

En ese sentido, el dirigente político del partido Fuerza del Pueblo, expresó que durante el período legislativo 2020-2022, le sirvió además para promover y reconocer buenas prácticas y referentes para su provincia y la región.

Con relación al “Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro”, precisó que por sus aportes a la educación técnica sometió al senado un reconocimiento así como también vía resolución a las Escuelas Radiofónicas Santa María, por sus aportes a una educación inclusiva, en el marco del 50 aniversario, así como a la Oficina Técnica Provincial de Hermanas Mirabal, responsable de grandes aportes en el desarrollo de esta provincia.

También citó el sometimiento, vía resolución, la solicitud al Ministerio de Obras Públicas para la construcción del puente de Sabaneta sobre el Río Camú, aprobada y en proceso de construcción, aunque criticó la lentitud con la cual se desarrollan los trabajos, mermando de manera considerable, el desarrollo económico de la provincia Hermanas Mirabal.

Asimismo, demandó vía la cámara alta la intervención urgente de la autopista Duarte, llamado que según explicó fue acatado de manera inmediata por las autoridades.

Otra demanda del legislador también vía el senado, es la carretera, La Gina-Santa Ana-Cruce de Cenoví.

Además, señaló que también es iniciativa suya la Ley General de Vacunas, aprobada en el Senado y enviada a la Cámara de Diputados para su estudio y posterior aprobación. También, dijo que otra iniciativa fue la resolución que ordena una sesión extraordinaria el 25 de noviembre de este año 2022 en Salcedo, con lo que se busca honrar la memoria de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, en el aniversario de su asesinato y conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Durante este año 2022 el congreso convirtió en ley la iniciativa No. 06214-2020-2024- Proyecto de ley que designa con el nombre de Ingeniera-Arquitecta Tomasina Cabral Mejía, el tramo de carretera que va desde el puente sobre el río Juana Núñez, del municipio Salcedo, hasta el puente sobre el río Platanal, del municipio Tenares”, señaló.

“El populismo no me apartará de tender la mano a quienes no necesiten, para entender la realidad social de nuestras provincias, hay que estar, conocer y vivir en ellas” sostuvo el senador.

“Abrazamos el compromiso con el proyecto de ley que crea la Corporación del Acueducto y el Alcantarillado de Hermanas Mirabal (CORAAHERMI), aprobado en el Senado y el proyecto de ley que crea el Monumento Natural Río Partido, también aprobado en el Senado, añadió.