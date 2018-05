Bautista pega jonrón de tres carreras; Bravos superan a Cachorros

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO.— Ozzie Albies pegó un cuadrangular para iniciar el partido, su 13ro de la temporada, José Bautista conectó jonrón de tres carreras y los Bravos de Atlanta superaron el lunes 6-5 a los Cachorros de Chicago.

Julio Teherán (4-1) lanzó seis sólidas entradas y Tyler Flowers dio su primer vuelacercas de la campaña para que Atlanta, el equipo con la mejor marca de la Liga Nacional, ganara por sexta vez en siete partidos. Los sorprendentes Bravos se colocaron 10 juegos por encima de .500 por primera vez desde el 28 de julio de 2014.

A.J. Minter trabajó un inestable noveno inning para su segundo salvamento en la reposición de un partido suspendido por lluvia el 15 de abril. Minter golpeó a Ian Happ para forzar una carrera con dos outs, pero Kris Bryant fue dominado con una línea al jardín izquierdo para finalizar el juego.

.@JoeyBats19, man of the people, pays a visit the good folks out in left field.#ChopOn pic.twitter.com/fAAX0hgDEI

— Atlanta Braves (@Braves) 14 de mayo de 2018