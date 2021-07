Bautista: “No he podido sacar mi mejor versión”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LONDRES. – El español Roberto Bautista no puso objeciones a su derrota ante el canadiense Denis Shapovalov en octavos de final de Wimbledon y reconoció este lunes que su rival no le permitió desplegar su mejor tenis.

“He jugado contra una gran versión de Denis; es uno de esos días en que no he podido hacer mi mejor tenis y ya está, hay que aceptarlo y mirar todas las cosas buenas que he hecho en este torneo”, dijo Bautista tras caer en tres sets, por 6-1, 6-3 y 7-5.

Bautista, que alcanzó las semifinales en la última edición disputada de Wimbledon (en 2019), admitió que se vio sorprendido por la velocidad que Shapovalov imprimió a sus golpes, así como por su servicio, así que se resignó a “felicitarle, porque fue mejor hoy”.

Pese a todo, Bautista se marcha de Londres satisfecho por haber alcanzado la segunda semana de competición, tras llegar después de una temporada irregular, que le ha pasado factura en Wimbledon a nivel físico.

“La semana pasada fue muy exigente para mí y no he llegado con la frescura que me hubiese gustado al partido de hoy, pero así es un Grand Slam”, señaló, antes de insistir en que el canadiense frustró sus intenciones: “Está claro que no he sacado mi mejor versión, no he podido jugar mi mejor tenis”.

Bautista calificó con un “buen notable” su primera mitad de la temporada, al conseguir mantenerse en los puestos punteros de la Race, y confió en que la confianza adquirida en Wimbledon le ayude a ir a más el resto del año.

