(VIDEO) Bautista cumple su revancha e irrumpe en semifinales

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- Un año después de ser eliminado de esta competición, también en cuartos de final, por Daniil Medvedev, primer favorito, el español Roberto Bautista cumplió con su esperada revancha y ganó al ruso para situarse en las semifinales del torneo de Halle.

El veterano jugador de Castellón, de 35 años, está a la búsqueda de su primer éxito en el 2023. fue finalista sin éxito en Adelaida y sus últimos trofeos fueron en Kitzbuhel y Doha en el 2022.

Está a dos pasos de conquistar Halle, sobre hierba. Bautista ya sabe lo que es triunfar en esta superficie. Lo hizo en Bolduque, en el 2014, el primero de los once títulos que hasta ahora ha acumulado en su carrera.

No Let Up 🙌@BautistaAgut takes out top seed Medvedev to make the final 4 in Halle!#TWO23 pic.twitter.com/VuiRpD85To

— Tennis TV (@TennisTV) June 23, 2023