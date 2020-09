Bautista, Beltré y Paulino, entre grandes figuras que enfrentarán la agencia libre de Lidom

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los equipos de las Ligas Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom), dieron a conocer este miércoles el listado de jugadores que protegerán de cara a la primera agencia libre en la pelota criolla, dejando por fuera de protección a un grupo de figuras reconocidas y veteranas que han brillado, muchas de ellas en el torneo local y otras que lo han hecho en las Grandes Ligas.

El listado lo encabeza el veterano jardinero José Bautista, quien será parte de los peloteros que estrenarán la agencia libre de Lidom, al no ser protegido por los Tigres del Licey en la lista de reservas de jugadores nativos.

Bautista, quien accionó durante cuatro temporadas con los Tigres siete jonrones y acumuló un total de siete jonrones con 33 remolcadas y bateó para promedio de.229. El potente bateador derecho no ve acción en las Grandes Ligas desde la campaña de 2018 y en su carrera de 15 años en liga mayor, bateo para promedio de .247 con 344 jonrones y 975 empujadas.

Los Tigres también dejaron en libertad al jardinero y bateador zurdo Engels Beltré, quien estuvo con ellos desde la temporada 2010-2011, un trayecto en el cual participó en 274 partidos, anotando 96 carreras, empujando 76 vueltas y pegando 190 imparables en ese entre ellos siete jonrones, 15 triples y 19 dobles.

El equipo azul no protegió al zurdo Zach Britton, quien lanza para los Yankees de New York y nunca a accionado en la pelota local.

El veterano pelotero Manny Ramírez fue otro de los grandes que quedaron en libertad, en su caso, por parte de las Águilas Cibaeñas. Manny, quien jugó por 19 temporadas de Grandes Ligas, ganando la Serie Mundial en 2004 y 2007, accionó por última ocasión en Lidom, en la temporada 2014-2015.

Alfredo Marte y Pedro Álvarez, fueron dos de los nombres más sonoros que fueron dejados en libertad por el conjunto del Cibao.

Los campeones, Toros del Este, no contarán con los servicios del veterano jardinero Felix Pie,ni del lanzador Alexi Ogando.

Pie fue parte del grupo que conquistó el campeonato de la pasada temporada y también se coronó junto a los Toros en la Serie del Caribe, que se realizó este año en Puerto Rico. Ogando por su parte ha sido un lanzador efectivo, principalmente desde el bullpen en la pelota local y logró grandes participaciones en las Grandes Ligas con los Rangers de Texas.

Los Gigantes del Cibao no protegieron al inicialista y bateador designado, Kendrys Morales, acción que no sorprende, tomando en cuenta que Morales no actúa en Lidom desde la temporada 2008-09 y en la actualidad se encuentra fuera de las Grandes Ligas.

Un movimiento que quizás pudo haber sorprendido a muchos por parte de los Gigantes, fue haber dejado sin protección a Garabez Rosa, quien fungía en el equipo como defensor del cuadro interior y los jardines. Rosa no vio acción en la pasada temporada, pero ha sido parte de siete torneos con los del Cibao, logrando su mejor desempeño en el campeonato 2015-16, cuando bateó para promedio de .358 en 37 partidos.

El zurdo Antonio Bastardo será otro de los veteranos que probará suerte en la agencia libre, al ser dejado fuera de protección por los Gigantes.

El veterano de 39 años, Jailen Peguero fue los jugadores que dejaron en libertad las Estrellas de Orientales. El diestro ha lanzado durante 11 campañas en la liga dominicana, siendo parte importante en el bullpen del equipo de San Pedro de Macorís.

El receptor veterano Ronny Paulino y el diestro Santiago Casilla, son los jugadores de más renombre entre los dejados en libertad por los Leones del Escogido. Paulino llegó a los rojos para la temporada de 2014-15 y desde entonces se convirtió en un jugador clave para el éxito de franquicia.

Casillas, quien fue campeón de la Serie Mundial con los Gigantes del San Francisco, no acciona en el béisbol de liga mayor desde el año 2018 y en Lidom desde el 2011.

Según lo establecido en el acuerdo de agencia libre en Lidom, cada uno de estos jugadores podrá firmar con todos los equipos que componen la liga, incluidos lo que no los protegieron en su plantilla de jugadores nativos.