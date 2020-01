Bauta Rojas presenta propuestas como senador ante productores y empresarios de Hermanas Mirabal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, HERMANAS MIRABAL.- Bajo la consigna “Para que la provincia Hermanas Mirabal recupere la voz en el Congreso”, el doctor Bauta Rojas presentó sus propuestas como senador, ante un público que pese a la lluvia que caía en el lugar, la misma no impidió su masiva concentración.

Según nota de prensa, la actividad que se llevó a cabo en un restaurante de Salcedo, logró reunir a empresarios, productores agrícolas, dirigentes comunitarios, políticos y ex dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ahora miembros y simpatizante de la nueva organización la Fuerza del Pueblo (FP) de los municipios Salcedo, Villa Tapia y Tenares, así como de los Distritos Municipales de Blanco Arriba y Jamao, respectivamente.

Al dirigirse a los presentes, el doctor Rojas Gómez criticó el pobre accionar que desde el Congreso Nacional han jugado los actuales legisladores de aquí, en donde según este no les han presentado al segundo poder del Estado, una sola propuesta que tengan que ver con el desarrollo de esta provincia, pese a que los tres legisladores llevan ya varios periodos en sus cargos, indica la nota.

En ese sentido, el ex ministro de salud y medio ambiente expresó, que la provincia Hermanas Mirabal recuperará su voz en el Congreso y volverá a sentirse que en el Senado de la republica hay una persona que se preocupa por llevar soluciones a los problemas que enfrenta esta demarcación.

“No puede ser posible que los legisladores que hay no hayan levantado su voz para colocar en su agenda legislativa una solo propuesta que beneficie a la provincia Hermanas Mirabal, en donde se haya aprobado un presupuesto nacional y no se conozcan de acciones que nos motoricen como provincia hacia el desarrollo al que aspiran sus más genuinas entidades representadas en todos ustedes”, dijo.

La nota también indica, que Bauta precisó que al llegar al Congreso no aprobará un solo presupuesto que no contenga partidas importantes para esta demarcación, contrario a como han estado ocurriendo con los actuales legisladores los cuales no se preocupan para que en esta provincia se les atiendan sus necesidades, ni siquiera las más perentorias.

“Nosotros nos comprometemos a que una vez asumamos las riendas de nuestras senaduría en agosto próximo, no le vamos a aprobar nada a las autoridades superiores, que no conlleve la construcción de obras tan elementales como la construcción del alcantarillado sanitario de Tenares, las diferentes redes de caminos vecinales y la puesta en marcha de un ambicioso programa de empleos para las grandes mayorías, de manera especial los jóvenes”, dijo.

De igual manera manifestó que su trabajo desde su posición se concentrará para impulsar proyectos de leyes que se encuentran estancados en el congreso, tales como la Ley General de Agua, la que junto a la modificación de la General Forestal tendrán su importancia para un mejor manejo del tema y así los sectores agropecuarios de la nación y la sociedad en sentido general puedan tener garantizado un mejor desarrollo de cara a los próximos años.

Otras importantes leyes que tendrán que ser modificadas para un mejor desarrollo de los diferentes sectores del país, son la General de Salud, la de la Seguridad Social y la de Pensiones, entre otras.

Otros temas tratados por el también ex senador de esta provincia durante el periodo 1998-2002, son el de los envejecientes, la educación en los adolescentes para evitar embarazos a temprana edad, así como el ordenamiento territorial de la República Dominicana.

En la actividad participaron José Ernesto Abud, Coordinador Nacional de la Juventud de LFP y actual alcalde de Villa Tapia, Yamilka Tejada, el empresario Américo Rosario, el ex presidente del PLD en la provincia Hermanas Mirabal Juan Eligio Abreu, Julián Abud, Pedro Pablo y Pablo Antonio Rojas, José Ramón Martínez ex presidente del PLD en Tenares, así como Domingo Adámes presidente del PRM en esta ciudad, entre otros.

