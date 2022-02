Bauta Rojas dice reforma constitucional necesita consulta popular para ver qué es más importante para la población

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El senador de la Fuerza del Pueblo (FP) por la provincia Hermanas Mirabal, Bautista (Bauta) Rojas Gómez, indicó que la reforma constitucional debe empezar por una consulta popular.

Durante un programa de televisión nacional, Rojas señaló que para la población es más importante producir comida al precio adecuado, antes que una modificación de este documento.

“Este Gobierno no se escogió para reformar una Constitución, fue para resolver unos problemas que generaron 16 años de Gobierno consecutivo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)”, afirmó.

Por otro lado, el legislador dijo que deben respetar que el Ministerio Público (MP) actúe siguiendo el debido proceso.

“Una de las cosas que nos van a hacer a nosotros avanzar y darle credibilidad a este Ministerio Público independiente es que persiga el delito donde quiera que esté”, expresó.

En otro orden, Rojas sostuvo que la única alianza que se espera de la FP es con el pueblo dominicano, que aseguró sufre los rigores “de un Gobierno incapaz, que no ha cumplido, que de cambio no tiene nada, más que no sea retroceso”.

Relacionado