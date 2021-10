Bates de Cruz y Franco se hacen sentir en primera victoria de Rays en Serie Divisional LA

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Nelson Cruz pegó un histórico cuadrangular, Wander Franco tuvo un auspicioso debut en la postemporada y Randy Arozarena montó un espectáculo de velocidad y poder para que los Rays de Tampa Bay derrotaran este jueves 5-0 a los Medias Rojas de Boston y tomaran la delantera en la Serie Divisional de la Liga Americana.

Los Rays mostraron la calidad que poseen en ambos lados del juego y salieron con este primer triunfo ante su público en el Tropicana Field de Tampa Bay.

Franco inició el ataque de los Rays con un doble productor de una vuelta en la misma primera entrada ante Eduardo Rodríguez y luego anotó por hit dentro del cuadro de Yandy Díaz, colocando el marcador 2-0 en favor de los Rays.

En el tercer episodio Cruz conectó un tablazo que impactó una de las pasarelas del techo entre el jardín central y el izquierdo, que por reglas del terreno fue declarado cuadrangular ampliando la ventaja 3-0 para los de Tampa en es momento-.

El jonrón de Cruz fue el número 18 de su carrera en la postemporada, sexto de todos los tiempos.

Arozarena continúo el ataque en la quinta, con cuadrangular solitario y en la séptima, tras llegar a la tercera base por doble de Franco, se robó el plato, dándole de esta manera la ventaja definitiva al equipo de Tampa.

RANDY IS DOING IT ALL pic.twitter.com/IvOIg994Cc

