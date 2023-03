Bates de Colombia sin respuestas en el Clásico Mundial de Béisbol

EL NUEVO DIARIO, PHOENIX – Para Colombia, los números son bien feos: Un promedio de bateo colectivo de .190/.243/.280 en sus primeros tres partidos del Clásico Mundial de Béisbol 2023, por mucho la peor línea entre los cinco equipos del Grupo C de Phoenix.

La tropa de Jolbert Cabrera ha bateado de 16-3 en sus dos derrotas ante Gran Bretaña y Canadá. El martes contra los canadienses, un solo corredor llegó a la segunda almohadilla, en la novena entrada de su revés por 5-0 que puso el récord de Colombia en 1-2 y al país contra la pared en cuanto a la clasificación a cuartos de finales refiere.

“La ofensiva está muerta, prácticamente”, reconoció el dirigente Cabrera. “Es difícil ganar juegos cuando tú no bateas, y no bateamos nada hoy”.

Los hombres señalados para llevar la ofensiva de los colombianos no han dado la cara hasta ahora. Sí, produjeron el sábado vs. México Jorge Alfaro, Elías Díaz y Reynaldo Rodríguez. Pero no ha aparecido el trueno ni de Gio Urshela, Jordan Díaz ni Harold Ramírez. Así este grupo de nombres:

Urshela: .000

Díaz: .000

Ramírez: .182

Alfaro: .250

Díaz: .143

Se puede decir que sólo Rodríguez, mayormente por su jonrón de tres carreras el sábado frente a México, ha podido aportar debidamente con promedio de .333 y cuatro carreras empujadas.

“Cuando el corazón de tu lineup no batea, tú vas a tener poco chance de ganar”, dijo Cabrera, expresando lo obvio tras el encuentro contra Canadá. “Son cosas que pasan. Los bateadores son muy streaky (de rachas)”.

Desde el tercer episodio de su juego frente a Gran Bretaña, cuando iban ganando 3-0 en el cuarto inning y parecían estar rumbo a su segundo triunfo seguido, los colombianos han sido superados en el marcador global por los británicos y los canadienses por 12-2.

El problema para Colombia es que no hay mucho tiempo para salir de la mala racha. Su último partido de la fase de Grupos será el miércoles ante nada más y nada menos que los Estados Unidos. De perder, podrían terminar en el último lugar de la llave, lo cual obligaría al país a volver a clasificar para el próximo Clásico Mundial.

Del lado del pitcheo, su efectividad de 5.33 no ha sido suficiente para tapar la falta de ofensiva. Y en ese sentido, sólo superan a Canadá (8.18) y Gran Bretaña (9.78) en el grupo de Phoenix, debido a las palizas recibidas por dichas escuadras ante los Estados Unidos y los mismos canadienses, respectivamente.

Para el juego del miércoles, afirma Cabrera que será “un día de bullpen”, una combinación de relevistas. Claramente, ha hecho falta la presencia tanto de José Quintana como Julio Teherán, dos pilares del pitcheo colombiano en los últimos años.

“Hay que tratar de darle ánimo a los muchachos”, dijo Cabrera al hablar del último compromiso de Colombia en el Grupo C. “No se puede hacer más nada. Darle buena batalla a Estados Unidos. No podemos hacer más nada”.

