(VIDEO) Bateo oportuno de Diamonbacks puede con Cueto y ganan a Gigantes

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El abridor Merrill Kelly lanzó siete sólidos episodios, el comodín Pavin Smith y el jardinero derecho Josh Reddick aportaron sendos cuadrangulares y los Diamondbacks de Arizona vencieron 5-3 a los Gigantes de San Francisco.Arizona cortó una racha de cuatro derrotas seguidas y otra de nueve tropiezos frente a San Francisco., informaron este viernes medios deportivos.

Kelly (5-7) admitió tres anotaciones y siete imparables, abanicó a siete y no concedió boletos. Ha ganado sus tres últimas salidas, que coincidieron con los tres únicos triunfos de los Diamondbacks en 27 fechas.

El derecho frenó la racha de 17 derrotas de Arizona con una victoria ante los Cerveceros y dejó el récord del club, y de las Grandes Ligas, en 24 derrotas como visitante al imponerse a los Padres de San Diego.

