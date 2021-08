(VIDEO) Bateo explosivo de Rojos ante Cachorros y Votto llega a 2,000 imparables

EL NUEVO DIARIO, CINCINNATI, EE.UU.- El segunda base Jonathan India aportó un cuadrangular y produjo cinco carreras, el abridor Wade Miley trabajó siete entradas en blanco y los Rojos de Cincinnati ganaron por 14-5 a los Cachorros de Chicago, que están en caída libre y sufrieron su duodécima derrota consecutiva.

El primera base canadiense Joey Votto, de 37 años, que ha estado contundente desde el receso del Partido de Estrellas, logró el imparable 2.000 de su carrera, un sencillo sólido en la séptima entrada.

Votto volvió a tener turno de bateo y remolcó una carrera con otro imparable que le permitió alcanzar almohadilla durante una ofensiva de ocho carreras de los Rojos.

