Bartolo firma con los Acereros de Monclova

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Bartolo Colón no ha lanzado en las Mayores desde el 2018, pero últimamente ha estado bastante ocupado. El dominicano está cerca de publicar su autobiografía: BIG SEXY, que está pautada para salir a la venta a partir de abril.

Estos dos años no han pasado en vano, pues Colón estará uniformándose con los Acereros de Monclova en México para la temporada del 2020.

Puede que Colón tenga 46 años, pero sólo han pasado cuatro desde que fue convocado al Juego de Estrellas y dos desde que llegó al octavo inning lanzando un juego perfecto ante los Astros.

Sources: Veteran pitcher Bartolo Colon,46, has agreed to pitch in 2020 for @AcererosOficial, the Mexican League team in Monclova. The club also recently signed former big leaguer Rajai Davis. pic.twitter.com/QuSuqDKqKi

— Jesse Sanchez (@JesseSanchezMLB) February 14, 2020