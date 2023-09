Bartolo Colón recuerda sus andanzas en Nueva York

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK — Surgen muchos ejemplos a la hora de demostrar por qué el lanzador dominicano Bartolo Colón se ganó un lugar en el corazón de los aficionados de los Mets.

Colón tuvo una destacada carrera en sus 21 temporadas en las Mayores, que incluyeron tres convocatorias al Juego de Estrellas y un Premio Cy Young de la Liga Americana con los Angelinos en el 2005. Pero fue su estadía en los Mets del 2014 al 2016 que hicieron del quisqueyano toda una atracción no sólo para los seguidores del equipo de Queens, sino en todo el béisbol.

¿Por qué llamaban tanto la atención cada una de sus presentaciones?

“Más era cuando yo bateaba, que siempre me ponchaba mucho y siempre se me caía ‘el coco’, como dicen”, le dijo Colón a LasMayores.com. “A los fanáticos les gustaba eso; por ahí fue que [gané] más fama con ellos”.

Con esa popularidad, el serpentinero ya no pasaba desapercibido cuando lo veían por la calle, pero Colón también supo disfrutar esa nueva clase de atención en Nueva York; hasta le gustaba jugarles bromas a los fanáticos.

“A veces, yo salía a la calle así vestido de civil”, recordó Colón, “y me decían ‘¿Tú eres Bartolo Colón?’ Yo decía ‘no, soy el hermano’, y me dejaban andar, pero después les decía que sí era yo…y ahí me tomaba fotos, firmaba pelotas, postalitas”.

Por eso, cuando llegó la hora de darle fin a su carrera, Colón reconoció que esa clase de interacciones y gran aceptación en la Gran Manzana fueron dos de los factores para que decidiera retirarse como miembro de los Mets.

“Yo podía escoger el equipo que yo quisiera [para] retirarme”, explicó Colón. “Y como estoy aquí en Nueva York, me quedé con los Mets, que los tengo más cerca”.