Bartolo Colón: “Confieso que me siento desilusionado, pero con fuerzas para que se limpie mi nombre y el de mi familia”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El lanzador dominicano Bartolo Colón reaccionó este martes a una sentencia de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago a pagar a dos médicos unos 4,59 millones de dólares.

“Hoy quiero hacer un comunicado sobre algo que me afecta y a mi familia. Estoy siendo víctima de un proceso iniciado por personas que me pretenden quitar lo que con tanto esfuerzo yo he conseguido. Me resulta increíble que alguien pueda llevar hasta un tribunal una acusación de algo sin fundamentos y que un juez lo de como válido sin ninguna prueba que lo justifique. Todo el mundo me conoce y sabe cómo yo he logrado conseguir lo que tengo”, escribió Colón en su cuenta de Instagram.

“Han sido años de trabajo duro, de soportar dolores en todo mi cuerpo, de tener que vivir lejos de mi familia, de tener que ir de un equipo a otro, dejando compañeros para empezar a conocer otros, de tener que volar en un avión cada 3 o 4 días, y llegar cansado a un lugar donde tengo sobrevivir sin ayuda de nadie, para que hoy todo quede en manos de personas que ni siquiera se imaginan lo que es trabajar sin descanso para que mi familia no le falte nada y para poder darle la mano a todo aquel que me ha necesitado”, agregó Colón.

“Hoy por la ligereza de nuestros tribunales me encuentro en una situación que nunca antes me imagine. Aunque estoy indignado y sumamente decepcionado del manejo de mi caso, sobre todo las cosas yo confío en mis compatriotas y tengo fe de que este error será rectificado. Yo siempre he puesto la bandera de mi país en alto y lo seguiré haciendo hasta el último día”, subrayó.

Asimismo, confiesa que “me siento desilusionado, pero con fuerzas para que se limpie mi nombre y el de mi familia. Les aseguro que tomare todas las acciones para revertir esta injusticia y que se me reparen los graves daños que me han ocasionado. Esto apenas está en el primer inning. Quiero que todos mis compañeros y colegas vean la situación por la que estoy pasando para que sepan a los que nos exponemos todos. Les doy las gracias por todas las muestras de apoyo y que Dios los bendiga”, concluyó.

El deportista tendrá que pagar 4,59 millones de dólares a los médicos, lo que corresponde al 10 % de las ganancias que obtuvo por los contratos que firmó entre 2010 y 2017 con equipos como los Yanquis, los Metros de Nueva York o los Atléticos de Oakland, entre otros.

El juez de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago (norte dominicano), José Luis García, dictó la sentencia el 25 de noviembre pasado, pero solo hoy la dio a conocer el abogado Guillermo Estrella Ramia, quien encabezó el equipo legal de los médicos, Leonel Liriano Espinal y Sergio Guzmán.

La sentencia reconoció el acuerdo verbal entre Guzmán Durán y Liriano Espinal con Bartolo Colón mediante el cual los médicos realizaron el procedimiento de trasplante de células madre para reparar los tejidos dañados en el hombro y codo derechos del lanzador, con el compromiso de este de pagar el 10 % de las ganancias de los contratos firmados desde 2010 hasta el año 2017.

Los médicos alegan que trataron a Colón cuando su carrera como lanzador de las Grandes Ligas parecía haber concluido debido a “serias lesiones” en su brazo de lanzar, pero que gracias al procedimiento al que fue sometido pudo continuar en el béisbol devengando salarios por más de 45 millones de dólares.

