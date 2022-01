Barrunto que la pandemia se aproxima a su final

Parecería que estamos profanando a la medicina, ya que sin sea médico se esté columbrando el final de la pandemia. Hace unos años, antes del año 2008, conocía a la Dra. Aurelia Suero, la cual me decía que el dolor de cabeza de la medicina eran los virus; ya antes el Dr. Benjamín Payano Castro, médico especialista bioquímico funcional, me decía que los cubanos investigaban sobre la esquizofrenia y se creía que podía ser provocada por virus. A inicios de la pandemia la Dra. Rosel Fernández, decana de Ciencias de la Salud de la UASD, ofreció unas declaraciones sobre la misma y las medidas y precauciones que debía tomar la población, en las cuales creo que llegó a decir que sobre los virus o algunos de ellos se ha llegado a creer que los virus son responsables del crecimiento anómalo de las células de cáncer.

Bueno, parecería que la medicina tiene grandes retos por delante, retos que no son para retozar, porque no se trata de lo que hace en las actividades lúdicas, más bien se trata de las actividades laborales de los médicos vinculantes a su cotidianidad. Es probable que los virus tengan miles de millones de años existiendo, ya que alteran el patrón genético de las células, provocan mutaciones genéticas en las células y estas llevan miles de millones de años existiendo.

Sin embargo, pese a lo que se acaba de decir, el neoliberalismo ha llevado a tal desorden en las sociedades que no podemos contar con sistema público de salud eficiente y el médico desgraciadamente ha perdido mucha autoridad en la sociedad. ¿Debe esto seguir manteniéndose? ¿Es viable? ¿Quién o quiénes son los culpables? No debe seguir manteniéndose esa situación, pero además resulta inviable a mediano plazo, podríamos decir que no se sostiene ni un lustro completo a mediano plazo. Es el neoliberalismo responsable o los sostienen ese modelo son los responsables, el gran capital y es modelo neoliberal de regir la economía el que tiene que ser enfrentado y destruido.

Con ese modelo vigente por unas cuatro décadas no podemos contar con que la corrupción en la administración pública va a ser erradicada, porque lo público y privado son dos contrarios en unidad y lucha, como una de las tres leyes de la filosofía, luchan entre si y devienen en idénticos en un momento. Unidad y lucha de contrario.

Nada más hay que ver lo que quieren hacer con el sector eléctrico, al pasar el servicio al sector privado. El neoliberalismo parió corrupción desde que se instaló hace 4 décadas, al crearse un mercado paralelo de divisas y dejar flotar los precios. No es corrupción solo lo que no está permitido por una ley o un decreto, más bien es corrupción todo lo que es injusto o inicuo y contribuye al gran enriquecimiento de unos y la inopia de otros.

El mercado de las divisas, al igual que el alza desorbitante de los precios y la evasión de impuestos, es corrupción aunque este amparado en una ley o decreto. Es corrupción todo lo que genera injusticia, como el alza desmedida de las medicinas, el fraude de las industrias farmacéuticas, en la elaboración de medicamentos y en los chantajes ante demandas judiciales por la composición toxicas de medicamentos, elaborados sin rigor científico. ¿Tienen la culpa la mayoría de los médicos de la vigencia del neoliberalismo? La culpa la tienen los representantes del gran capital que son los que sostienen ese modelo, aunque no se puede negar que hay algunos médicos que no son grandes ricos y serian corresponsables, pero esos muy poquitos, también hay otros que no son tan ricos y sean corrompido en el ejercicio de la medicina, pero estos son una minoría insignificante. En el caso de nuestro país, con un aproximado de alrededor 35,000 médicos en ejercicio, la mayoría de ellos son dignos profesionales.

Es necesario el retorno a la autoridad del médico en la sociedad. Es necesario que la comunidad de científicos de la medicinas, a nivel internacional, sea la voz autorizada en materia de salud pública a nivel mundial cuando de pandemia se trate. También es necesario que se reproduzca el retorno a la autoridad del médico en la sociedad, cuando de la salud se trate. Para que eso se pueda producir plenamente tiene que ser destruido el modelo neoliberal y la hegemonía del capital financiero, ambos sustentados en los intereses del gran capital. Fueron muy pertinentes las palabras plasmadas en un artículo, publicado en El Nuevo Diario (digital) de ayer de la Dra. Rosel Fernández, decana de Ciencias de la Salud de la UASD, sobre la pertinencia de abrir las escuelas pero con medidas cautelares. Al parecer la ADP ya llego a un acuerdo hoy mismo para que dichos planteles sean abiertos. Sí que queremos preservar la vida y salud de los humanos hay muchas cosas que hay cambiar, comenzando porque el gran capital tiene que desaparecer.

